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Düşük faizli kredi için yeni hamle: Cep telefonlarına mesaj gitti! Bankalar kredi musluklarını kısınca devreye onlar girdi…

07.08.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi faiz oranları artışına rağmen, bankaların kredi musluklarını kısması yeni bir gelişmeyi beraberinde getirdi. İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 5 seviyelerine gelirken GSM operatörlerinden beklenmedik bir adım atıldı. Düşük faizli kredi için kampanya başlatıldı. GSM operatörleri kullanıcılarına mesaj göndererek, yüzde 2’nin altında ihtiyaç kredisi sunmaya başladıklarını duyurdu.

Düşük faizli kredi için yeni hamle: Cep telefonlarına mesaj gitti! Bankalar kredi musluklarını kısınca devreye onlar girdi…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yüzde 8,5 olan faiz oranları kademeli artış ile iki ayda yüzde 17,5’e yükseltti. Bu süreçte ise sıkılaştırıcı tedbirlerini peş peşe açıkladı. Merkez Bankası’nın politika faizini artırmaya başlaması sonrasında başlayan sıkılaştırıcı tedbirler finansmana erişimi zorlaştırdı. Bankalar son dönemde kredi musluklarını iyiden iyiye kıstı.

1 Aralık 2022’den 1 Temmuz 2023’e kadar faiz oranları sabit tutulmuş, kredi kartı ve nakit avans işlemlerinde azami akdi faiz oranları yüzde 1,36 ve azami gecikme faiz oranları yüzde 1,66 olarak belirlenmişti. Faiz kararı ile birlikte 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak koşuluyla kredi kartı kullanımında, azami akdi faiz oranı yüzde 2,13’e, azami gecikme faiz oranı yüzde 2,43’e ve nakit avanslarda ise azami akdi faiz oranı yüzde 2,89’a, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,19’a çıkarıldı. Sıkılaşma tedbirleri kapsamında daha önce uygun faizli ihtiyaç kredisi kullandıran kamu bankaları da kredi faiz oranlarını yükseltti.

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GSM OPERATÖRLERİ KREDİ VERMEYE BAŞLADI

Bankalar kredi faizlerini hızla artırırken GSM operatörleri anlaşmalı bankalar üzerinden müşterilerine uygun faizli kredi vermeye başladı. Daha önce cihaz satışlarında müşterilerine kredi kullandıran GSM operatörleri bu sefer uygun faizli ihtiyaç kredisi kullandırmaya başladı. Bu kapsamda faturalı müşterilerine mesaj atan Vodafone, yüzde 1,89 faizli 3 ay ertelemeli 70 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisini müşterilerinin kullanımına sunuyor. Vodafone bu kampanya için Türkiye Ekonomi Bankası ile iş birliği yapıyor.

Bankalarda faiz oranları yüzde 1,79 ile yüzde 4,99 arasında değişiyor. Bir diğer GSM operatörü Turkcell de müşterilerine ihtiyaç kredisi imkânı sunan operatörler arasında yer alıyor. Kredi kampanyasında Fibabanka ile iş birliği yapan Turkcell, Paycell uygulaması üzerinden 50 bin TL’ye kadar yüzde 3,79 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi kullandırıyor. Türk Telekom’un ise hali hazırda ihtiyaç kredisi kampanyası bulunmuyor.

TÜRK LİRASI (261)

YAVAŞLAYAN KREDİ KULLANIMI GEÇEN HAFTA YENİDEN ARTTI

BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 28 Temmuz itibarıyla 34,4 milyar lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 252 milyar liradan, 10 trilyon 287 milyar liraya yükseldi. Bir önceki hafta gerileyen tüketici kredileri 28 Temmuz haftasında 11 milyar 67 milyon lira artışla 1 trilyon 412 milyar 462 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu kredilerin 441 milyar 812 milyon lirası konut, 85 milyar 457 milyon lirası taşıt kredilerinden oluşurken ihtiyaç kredileri 877 milyar liradan 8 milyar liralık artışla 885 milyar 193 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 287 milyon lira artarak 1 trilyon 196 milyar liraya yükseldi. (DÜNYA GAZETESİ)


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