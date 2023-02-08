Düşüş durulmuyor! Özgür Demirtaş üstüne basa basa seslendi: ‘Borsayı KA-PA-TIN!’

Borsa İstanbul'da yaşanan sert değer kayıpları sebebiyle, iki kez devre kesici çalışırken; Borsa İstanbul işlemlerin durdurulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ’TAN BORSA KAPATILSIN ÇAĞRISI

İlk devre kesici sonrasında Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından dikkat çeken bir Tweet paylaştı. Demirtaş paylaşımında borsanın kapatılması çağrısında bulundu.

SPK’DAN ACİL TOPLANTI

Sermaye Piyasası Kurulu borsadaki sert düşüşler sonrasında aracı kurumlar ile toplantı gerçekleştirdi. Görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, aracı kurum yöneticilerinin önerileri tartışıldı. Toplantıda brüt takas uygulanması, Varlık Fonu’nun hisse geri alımı yapması, şirketlerin geri alımlarının desteklenmesi ve Borsa İstanbul’un hafta sonuna kadar işleme kapatılması konularının tartışıldığı öğrenildi.



