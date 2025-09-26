FİNANS

Duvarda asılı fotoğrafla kurtuldu! 1,5 milyon lirasını çaldıracaktı

Bursa'da aracını internet üzerinden satışa çıkaran bir vatandaş, kendisini "doktor" olarak tanıtan dolandırıcının kurduğu "sazan sarmalı" oyununa az kalsın düşüyordu. Noterde satışa dakikalar kala duvardaki polis broşürünü gören araç sahibi, durumu fark ederek 112'yi aradı ve 1,5 milyon liralık aracının elinden gitmesini kurtardı. İşte detaylar...

Duvarda asılı fotoğrafla kurtuldu! 1,5 milyon lirasını çaldıracaktı

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Karadeniz aracını ilan sitesinde 1 milyon 500 bin liraya satışa çıkardı. Karadeniz'i arayan dolandırıcı, kendisini doktor olarak tanıtıp pazarlık yaptı ve kapora gönderdi. Dolandırıcı, aracın fotoğraflarını alarak başka bir internet sitesinde 525 bin liradan ilana koydu. Kısa sürede müşteri bulan şahıs, alıcıyı Karadeniz'le buluşturdu.

Duvarda asılı fotoğrafla kurtuldu! 1,5 milyon lirasını çaldıracaktı 1

DUVARA ASILI FOTOĞRAFTAN ŞÜPHELENDİ

Kendisini Karadeniz'in "dayısının oğlu" gibi tanıtan dolandırıcı, tarafları notere yönlendirdi. Satış sırasında paranın hesabına geçmediğini fark eden araç sahibi, duvarda asılı "Araç alım-satımında ödemeyi mutlaka ruhsat sahibine yapın" yazılı polis broşürünü görünce şüphelendi. Durumu hemen 112'ye bildirdi.
Duvarda asılı fotoğrafla kurtuldu! 1,5 milyon lirasını çaldıracaktı 2

POLİS HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Duvarda asılı fotoğrafla kurtuldu! 1,5 milyon lirasını çaldıracaktı 3

İhbar üzerine kısa sürede notere gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık planını son anda engelledi. Yaşadıklarını anlatan Kadir Karadeniz, şu cümleleri kurdu:

"Beni il dışından biri arayıp aracı almak istediğini söyledi. Kendini doktor olarak tanıttı. Ufak pazarlık yaptık, anlaştık. Daha sonra aracı almak için yakınının geleceğini ve fiyat konuşmamamı istedi. Biz de ekspertize götürdük, sorun çıkmadı. Notere gittik, fakat hesabıma para gelmeyince işkillendim. Tam o sırada duvarda polis broşürünü gördüm. Dolandırıldığımızı anlayınca 112'yi aradım. Polis ekipleri hemen müdahale etti"
Duvarda asılı fotoğrafla kurtuldu! 1,5 milyon lirasını çaldıracaktı 4

Şüphelinin, alıcıdan parayı kendi IBAN'ına göndermesini istediği, Karadeniz'in dikkati sayesinde dolandırıcılığın son anda önlendiği öğrenildi. Polis, araç alım satımlarında vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
polis Araba satıcısı Noter dolandırıcı
