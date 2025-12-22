FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Duyan inanamıyor! Bu fabrikada işçilere yüzde 100 zam yapıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren bir otomotiv fabrikası, imzalanan toplu iş sözleşmesiyle birlikte işçilerine yüzde 100'lük bir zam yapma kararı aldı.

Duyan inanamıyor! Bu fabrikada işçilere yüzde 100 zam yapıldı
Cansu Akalp

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren bir otomotiv fabrikasında, Birleşik Metal İş Sendikası ile işveren arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

YÜZDE 100 ZAMLA NET GELİR 95 BİN TL'YE ULAŞTI

Yapılan anlaşmaya göre, ücret ve ikramiyelerin yanı sıra düzenli ödenen sosyal haklar da hesaba katıldığında işçilerin aylık net geliri 95 bin TL oldu. Yüzde 100'lük zammın ardından ortalama ücret ve ikramiyeler birlikte değerlendirildiğinde ise aylık net kazanç 83 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

Duyan inanamıyor! Bu fabrikada işçilere yüzde 100 zam yapıldı 1

SOSYAL HAKLAR GELİRİ YÜKSELTTİ

Sözleşme kapsamında işçilere her ay düzenli olarak ödenen vergi istisnası, yakacak yardımı ve benzeri sosyal ödemeler de toplam gelire eklendi. Bu kalemler sayesinde işçilerin aylık net kazancı önemli ölçüde arttı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu!İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu!
'Yeni sistem geliyor' Çalışan için 'Çift maaş olacak' dedi: 2026'da devrede'Yeni sistem geliyor' Çalışan için 'Çift maaş olacak' dedi: 2026'da devrede

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Çayırova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.