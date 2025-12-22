Duyan inanamıyor! Bu fabrikada işçilere yüzde 100 zam yapıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren bir otomotiv fabrikasında, Birleşik Metal İş Sendikası ile işveren arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

YÜZDE 100 ZAMLA NET GELİR 95 BİN TL'YE ULAŞTI

Yapılan anlaşmaya göre, ücret ve ikramiyelerin yanı sıra düzenli ödenen sosyal haklar da hesaba katıldığında işçilerin aylık net geliri 95 bin TL oldu. Yüzde 100'lük zammın ardından ortalama ücret ve ikramiyeler birlikte değerlendirildiğinde ise aylık net kazanç 83 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

SOSYAL HAKLAR GELİRİ YÜKSELTTİ

Sözleşme kapsamında işçilere her ay düzenli olarak ödenen vergi istisnası, yakacak yardımı ve benzeri sosyal ödemeler de toplam gelire eklendi. Bu kalemler sayesinde işçilerin aylık net kazancı önemli ölçüde arttı.