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Duyan ormana koşuyor, kilosu 30 lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.03.2021 15:16 | Son Güncelleme

Mersin'in Mut ilçesinde özellikle mayıs aylarında hem yağmurlu hem de ılık havalarda ortaya çıkan çukur çanak mantarı, sofralara lezzet katarken vatandaşlarında ek gelir kaynağı oluyor.

Duyan ormana koşuyor, kilosu 30 lira

Mersin'in Mut ilçesinde şubat ve mayıs ayları arasında havanın yağışlı ve ılıman olduğu günlerde ormanlık alanlarda çıkan çukur çanak mantarı sofralara lezzet katıyor, vatandaşın cebine ek gelir sağlıyor.

ÇUKUR ÇANAK MANTARI ÇAM PÜRLERİN ALTINDA OLUYOR

Mut ilçesinde, yağışlı geçen haftanın sonunda güneşin kendini göstermesiyle çam ormanlarında çam pürlerinin altında Çukur Çanak mantarı yoğun olarak çıkmaya başladı. Vatandaşlar lezzetine doyamadıkları mantarı toplamak için ormana akın etti.

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Mustafa Gülyüz, yeni toplanan mantarın kilogramının 25 ila 30 liradan satıldığını söyledi.Komşularıyla birlikte kızılçam ormanlık alanda Çukur Çanak mantarı topladıklarını söyleyen Gülyüz, "Çukur Çanak mantarı şubat, mart aylarında çıkmaya başlıyor ve yüksek rakıma doğru mayıs ayına kadar toplanıyor.

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Özellikle yağışların ardından gelen güneşli günlerde bolca bulunuyor. Vatandaşlar hem gelir amacıyla hem de lezzetine doyamadıkları için büyük ilgi gösteriyor" dedi.

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(İHA)

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