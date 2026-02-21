FİNANS

Düzce Belediye Başkanı Özlü'den Marmara Çimento'ya 'sosyal sorumluluk' çağrısı

Yapmış olduğu sosyal sorumluluk projesi çağrısını yineleyen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, bu kez doğrudan isim verdi. Marmara Çimento Fabrikası’na seslenen Başkan Özlü, “Kazancınızın yüzde 2,5'ini Düzce'ye sosyal sorumluluk projelerine ayırın” dedi.

Batı Karadeniz’in en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı Düzce’de, belediye başkanı Dr. Faruk Özlü, dikkat çeken bir çıkış yaptı. Düzce’deki fabrikalara çağrı yapan Özlü, şehirde sosyal projelere ağırlık verilmesini istedi. Ancak, Özlü’nün bu çağrısına yeterli dönüş olmadı.

YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Yeniden bir paylaşım yapan Özlü, bu sefer fabrika ve iş insanı ismi vererek durumu gündeme getirdi.

“HİÇBİRİNDEN SES SEDA ÇIKMADI”

Çağrısını adres vererek yapacağını belirten Özlü, “Bundan birkaç ay önce, Düzce'de üretim yapan ve Düzce'den kazanan -özellikle İstanbul kökenli-tüccar ve sanayicileri, Düzce'de sosyal sorumluluk projeleri yapmaya davet etmiştim. Ne yazık ki hiçbiri üstüne alınmadı ve bugüne kadar hiçbirinden ses seda çıkmadı. Bu defa çağrımı isim ve adres vererek yenilemek istiyorum” dedi.

DİREKT FABRİKA ADI VERDİ

Fabrika adı veren Başkan Özlü, “İlk olarak çağrım Marmara Çimento Fabrikası'nadır. Yıllık yaklaşık 2 milyon ton çimento üreten ve satan bu şirketin Düzce'de ne bir okulu, ne bir kütüphanesi, ne de bir kreşi bulunmaktadır. Yıllık kazancınızın %2,5'unu Düzce'ye sosyal sorumluluk projelerine ayırın, Sayın Hüseyin Gündoğdu. Sizden bir açıklama ve olumlu bir cevap bekliyorum ifadelerini kullandı.

