Düzce'deki 'Butik Şehirler' projesi için Almanya karşılaştırması! "Çok doğru bir strateji, bu adımlar çok önemli"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Düzce’de ‘Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi Açılış Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Uraloğlu, “Bu planın Düzce'nin büyümesine, gelişmesine ve daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesine katkı sağlayacağına canı gönülden inanıyorum. Belediyelerimizin kentsel hareketlilik planlarına destek vermeye devam edeceğiz. Hep birlikte, daha sürdürülebilir bir ulaşım için çalışacağız.” ifadelerine yer verdi.

"ULAŞTIRMA VE HABERLEŞMEDE 21 YILDA BİRÇOK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 21 yıla birçok proje sığdırdıklarını ifade etti. Türkiye’nin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık birçok yatırım gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, “En son hizmete açtığımız yakın zamanda Çanakkale Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü. Gerçekten bir mühendislik eseri. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli Bir tarafta Zigana Tüneli, Ovit Tüneli, diğer tarafta Beğendik, Botan Köprüsü, öbür tarafta, Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Ülkemizin her tarafına birçok ulaştırma hizmetini biz özellikle AK Parti hükümetleri döneminde hayat geçirdik” dedi.

"2028 YILINDA BÖLÜNMÜŞ YOL AĞIMIZI 31 BİN KM ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ"

Uraloğlu, yüksek standartlı, bölünmüş yollarla Türkiye’nin her noktasını hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde erişim sağlar hale getirildiğine dikkati çekerek, “6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 30 bin kilometrelere, 1.714 kilometre olan otoyol ağımızı ise 3 bin 726 kilometreye yükselttik.” şeklinde konuştu.

"DEMİR YOLU AĞ UZUNLUĞUMUZU 14 BİN KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

Demir yolu yatırımlarına da değinen Uraloğlu, “11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuzu 14 bin kilometreye çıkardık. 11 bin kilometrelik demir yolunun da neredeyse tamamını elden geçirerek yaklaşık yüzde 60-70’ini de elektrikli ve sinyalli hale getirdik.” diye konuştu.

"DÜNYANIN 343 NOKTASINA ÜLKEMİZDEN UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Havacılık yatırımlarında da ivme kazanıldığını belirten Uraloğlu, “2002’de sadece 60 noktaya uçuş gerçekleştirirken dünyanın bugün 343 nokta ülkemizden uçuş gerçekleştiriyoruz. Hava havalimanı sayımızı zaten yakından biliyorsunuz 26’dan 57’ye çıkardık. 3 tanesi devam ediyor. Onu da 60’a inşallah yakın zamanda çıkaracağız. Yine ülkemizde hava yollarında seyahat eden yolcu kapasitemizi 55 milyondan 317 milyona çıkardık. Kapasite anlamında ve 2023 yılını da yaklaşık 2016 milyonluk bir yolcu seyahat rakamıyla kapatmış bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZDEKİ LİMAN SAYISI 152’DEN 197’E ULAŞTI"

Uraloğlu, “Denizcilik alanında yat bağlama kapasitesini 8 bin 500’den, yaklaşık 25 bine çıkardık. Ülkemizdeki 152 limanı, 197’e çıkardık 37 olan tersane sayısını 85’e çıkardık. Bu çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

"ULUSLARARASI KORİDOR ÇALIŞMALARI HIZLA SÜRDÜRÜLÜYOR"

Uraloğlu uluslararası bütünlük sağlama adına, “Bir taraftan Bakü Tiflis Kars Demir Yolu Hattını hayata geçirdik. Bugün artık Pekin'den kalkan bir tren kesintisiz bir şekilde Londra'ya kadar, Avrupa'nın her noktasına kadar ulaşabilmektedir. Bunun alternatif güzergâhlarını bir taraftan planlıyoruz. Özellikle Zengezur Koridorunu bir taraftan planlıyoruz. Ve yine özellikle Arap Yarımadası'ndan Basra Körfezi'nden ülkemize gelecek olan yeni bir koridoru bugünlerde çalışıyoruz. Kalkınma Yolu Projesi ya da ‘kuru kanal’ olarak adlandırdığımız projeyi yine çalışıyoruz. Onu da hayata geçirdiğimizde inşallah bu uluslararası koridorlar noktasında ciddi adımları da beraberinde gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

"BOĞU DAĞI GEÇİŞİNİ RAHATLATTIK, ORTA ANADOLU’YA CİDDİ ŞEKİLDE HİZMET EDİYOR"

Düzce'nin Ankara'ya olan bağlantısını sağlayan Bolu Dağı Tüneli'n de çalışmaların bittiğini hatırlatan Uraloğlu, “Çok uzun zaman Bolu Dağı Tüneli kesintiye uğramıştı. En son 2007 yılında yine Bolu Dağı Tüneli'ni bitirerek bu eski Bolu Dağı'n geçişini rahatlattık ve konforlu, emniyetli bir şehir, trafik seyri sağlamış olduk. Tabii bu sadece Düzce'ye hizmet etmiyor elbette. Doğu, batı aksında Orta Anadolu'ya çok ciddi bir şekilde hizmet etmektedir.” ifadelerini kullandı.

"ULAŞIM PROBLEMİNİ HER İLİN İHTİYACINA, ULAŞIM ŞEKLİNE GÖRE ÇÖZMELİYİZ"

Uraloğlu istatistik verileri paylaşarak, 2007 yılında nüfusun yüzde 70’inin ilçelerde yaşadığı bir Türkiye'den bugün 85 milyona gelmiş Türkiye’nin yaklaşık yüzde 93’ünün artık il merkezlerinde yaşadığına dikkati çekti. Uraloğlu, “Dolayısıyla ciddi bir artış söz konusu. Biz de illerimizi, yerleşimlerimizi bu artan nüfus ihtiyacını karşılayacak şekilde mutlaka elden geçirmemiz gerekir. Tabii hepimiz evimizden ilk anda çıktığımızda karşılaştığımız mutlaka ulaşımdır. Dolayısıyla bu ulaşım problemini her ilin ihtiyacına, her ilin coğrafyasının müsaade ettiği ulaşım şekline göre çözmemiz gerekir.” diye konuştu.

Uraloğlu, teknolojileri kullanarak ‘Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Projeleri’ni yaygınlaştırmak için çalışmaların hızlandırılacağını belirtti. Uraloğlu, “Bu vesileyle yapılmış olan bir çalışmanın bugün tanıtımını sizlerle beraber başlangıç yapmış oluyoruz. Bugün şehir içi ulaşım sistemlerinin yenilenebilir enerji kaynakları kaynaklı hale getirilmesi ve çevreci ulaşım türlerinin kullanım etmek amacıyla Türkiye'de aynı ölçekte belediyeler arasında gerçekten örnek teşkil edebilecek bir çalışmayı da biz burada hayata inşallah bizim arkadaşlarımızla beraber belediyemizle beraber örnek bir şekilde hayata geçirmiş olacağız.” dedi.

"ARTIK 2028 YILI, 2035 YILI, 2053 YILI VE 2070 YILI PLANLAMASINI YAPAN BİR TÜRKİYE VAR"

Uraloğlu, ziyaret vesilesiyle il yöneticilerini dinleyerek talep edilen konuları gerek bu seçim sürecinde gerekse de 2028 projeksiyonun da hayata geçireceklerini bildirdi. Uraloğlu, ”Gerçekten hani benim yaşımda olan arkadaşlar bilir. Ertesi gün acaba maaşımız bankamatiğe yattı mı diye düşünen Türkiye bugün 2028 yılı, 2035 yılı, 2053 yılı ve 2070 yılı bir yılının planlamasını yapıyoruz. Çok şükür. Bunu da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yapıyoruz. Allah ondan razı olsun.” ifadeleriyle sözlerine son verdi.

DÜZCE BELEDİYESİ'NİN 'BUTİK ŞEHİRLER' HAMLESİNE 'ALMANYA' BENZETMESİ: ÇOK DOĞRU BİR STRATEJİ

Programa davetli gazetecilerden Hakan Çelik ise Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün 'butik şehirler' hamlesine yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çelik şunları kaydetti:

"Marmara bölgesinden Karadeniz’e kadar uzanan geniş coğrafyada gerçekleştirilen yatırımlar, İstanbul’u da çok yakından ilgilendiriyor. Avrupa’nın en büyük ve sıkışık metropolü durumundaki İstanbul’un nefes alabilmesi hem de çevre illerdeki vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için atılan bu adımlar çok önemli. Bu doğrultuda Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün kendi bölgesini örnek göstererek başlattığı “Butik Şehirler” hamlesi çok doğru bir strateji. Nitekim Almanya bunu başardığı için küçük ve orta boy şehirlerden oluşan muhteşem bir ülkeye dönüştü. Gittiğimizde, doğanın iyi korunduğunu görüyor, kırsal hayatın güzelliklerine tanık olabiliyoruz.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleriyle başlatılan sürecin sonunda Avrupa Birliği’nden sağlanan hibe fonuyla bölgenin ulaşımında çevre dostu projelerin finanse edilmesi sağlanıyor. Kentsel dönüşüm, imar, yeşilin korunması ve turizm alanındaki çalışmalar da buna eklendiğinde İstanbul’un yakın çevresinde Almanya, Avusturya ve İsviçre’yi andıran yaşam alanları görebiliriz.

Amaçlardan biri de karbon emisyonlarının azaltılması ve kamuya dönük ulaşım projelerinin geliştirilmesi. Bisiklet yollarından, yayaların yürüyüş alanlarının kalitesinin artırılmasına kadar birçok adım bunu izleyecek. Akıllı ve sürdürülebilir bir hareketlilik modeli geliştirilecek."





