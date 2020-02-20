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Düzce'nin bazaltı Rusya asfaltlarında kullanılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.02.2020 13:40 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesinin iştiraki BELTAŞ AŞ, Rusya'ya bazalt ihraç etmek üzere sözleşme imzaladı.

Düzce'nin bazaltı Rusya asfaltlarında kullanılacak

Düzce Belediyesi, kentteki ocaklardan çıkarılan, dayanıklılığı ve sert yapısı nedeniyle asfalt yol yapımında kullanılan bazalt isimli kayacı Rusya'ya ihraç edecek.

Çınardüzü köyünde bulunan ocaktan çıkarılan bazalt, burada ayrıştırılarak işleniyor. İş makineleriyle kamyonlara yüklenen bazalt daha sonra Çamköy Mahallesi'ndeki şantiyede depolanarak sevkiyata hazır hale getiriliyor.

Düzce Belediyesinin öz kaynaklarının artırılması ve bu kaynakların gelire dönüştürülmesi için yapılan çalışma kapsamında belediyenin iştiraki BELTAŞ AŞ, Rusya'ya bazalt ihraç etmek üzere Transservice Denizcilik Şirketi ile sözleşme imzaladı.

Sözleşme kapsamında Rusya'ya satılacak 71 bin ton bazaltın ilk etap sevkiyatı önümüzdeki hafta yapılacak.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BELTAŞ AŞ yetkililerinin başarılı bir çalışma yürüterek Rusya'ya bazalt ihracatı yapmak üzere sözleşme imzaladığını söyledi.

Sözleşme çerçevesinde haziran ayının sonuna kadar 71 bin ton bazalt ihracatı gerçekleştireceklerini belirten Özlü, "İlk partiyi de gelecek hafta göndereceğiz. Sevkiyat yerimiz Ereğli Limanı olacak. Bazalt ocağında bazaltı hazırlayacağız. Kamyonlarla Ereğli limanına taşıyacağız. Ereğli limanında gemiye yükleyip Rusya'ya ihraç edeceğiz. Bu proses işin birinci safhası, haziran ayına kadar devam edecek." diye konuştu.
"2023'e kadar 500 bin ton bazalt ihracatı yapmak istiyoruz"

Bazaltın asfalt kaplamada en üst yüzeye konulan bir taş olduğunu anlatan Özlü, şöyle devam etti:

"Sert yapısıyla yüzeylerin aşınmasına engel oluyor. Düzce'nin kaynağını Rusya'ya ihraç ediyoruz. Geçen sene uygulamaya başladığımız mali disiplin tedbirlerine ilave olarak bizim şirketlerimizin, kendi kaynaklarımızın gelir getirici bir mahiyete yönelmesini de sağlamış oluyoruz. Düzce BELTAŞ'ın görevi ocak işletmek, asfalt, kaldırım, bordür işlerinde hem üretmek hem bunları Düzcelilerin hizmetine sunmak. Bu kapsamda elimizdeki imkanları değerlendirip, ihracat yapıp buradan da bir gelir elde etmeyi bu gelirle de şirketimizin Düzce'ye daha fazla hizmet etmesini sağlamayı düşünüyoruz. Bu görüşmelerle oldu. Şirketimizin genel müdürü başarılı bir çalışma yürüttü. Sayın genel müdürümüzün temasları, gayretleri sonucunda böyle bir gelir elde edebileceğiz."

Özlü, Düzce'nin geçen yıl Türkiye'de ihracatını en fazla artıran ikinci il olduğuna dikkati çekerek, başka ülkelere de bazalt ihracatı yapmak için çalıştıklarını ifade etti.

Önceliklerinin Düzce'ye hizmet olduğunu vurgulayan Özlü, "Düzce'ye hizmet ederken birtakım ürünlerin yan çıktılarını da ihracat yapıp hem ülkemize döviz kazandırmayı hem de belediye şirketlerimizin mali yapılarını sağlamlaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Başkan Özlü, 2023 yılına kadar 500 bin ton bazalt ihracatı yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.

KAYNAK:AA

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düzce, bazalt,

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