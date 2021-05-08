E-Devlet 1100 TL pandemi yardım parası sorgulama sayfası! 1100 TL yardım parası ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

Pandemi sürecinde ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların takip ettiği pandemi sosyal destek yardım başvurusu için nasıl sorgulama yapılacağı merak konusu oldu. 1100 TL pandemi yardım parası nasıl sorgulanır sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 1100 TL yardım parası ne zaman yatacak?

1100 TL PANDEMİ YARDIM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Vatandaşlar 1100 TL pandemi destek başvurusu hakkındaki detayları merak edip araştırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Pandemi yardım ödemeleri, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan vatandaşların banka hesaplarına yatırılırken, banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yatırılacak. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan vatandaşların ödemeleri ise Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilmiş olacak.

1100 TL PANDEMİ YARDIM PARASI NASIL SORGULANIR?

1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayıp e-Devlet hesabınıza giriş yapın: https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/