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e-Devlet deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL deprem yardımı kimlere verilecek? İşte ödemeler için başvuru ekranı

21.02.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin ardından afet bölgesi ilan edilen illerdeki vatandaşlara hane başı 10 bin TL yardımı yatacağı duyuruldu. Yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar deprem yardımı başvurusunu nasıl yapacaklarını araştırıyorlar. Peki e-Devlet deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL deprem yardımı kimlere verilecek? İşte ödemeler için başvuru ekranı...

e-Devlet deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL deprem yardımı kimlere verilecek? İşte ödemeler için başvuru ekranı

Deprem yardımı başvuru ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Depremler sonrası binlerce vatandaş evsiz kaldı. Öncelikli ihtiyaçların giderilmesi için depremzedelere 10.000 TL afetzede barınma desteği verileceği açıklandı. Ödemeden kimlerin faydalanabileceği ve başvuru şartları merak edildi. Peki e-Devlet deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL deprem yardımı kimlere verilecek? Ayrıntılar haberimizde...

E-DEVLET DEPREM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ödemeler için e-Devlet'ten başvuru şartı aranmamaktadır. Destek ödemeleri, Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşların hesabına direkt olarak, hesabı bulunmayanların ise TC kimlik numaralarına yapılacağı açıklandı.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından AFAD tarafından yapılan destek ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Ödemeler yapıldığında vatandaşlar SMS ile bilgilendiriliyor.

10.000 TL DEPREM YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?

10 bin tl deprem yardımı, konutlar yıkık, acil yıkılacak, ağır-orta veya az hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere verilecek. 10 bin TL nakdi destek afetten etkilenen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için veriliyor.
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Yardımdan faydanalabilmek için deprem bölgesinde ikamet ediyor olmak yeterli.

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