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E-DEVLET KIRTASİYE YARDIMI 2023 BAŞVURUSU: Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, ne kadar veriliyor?

28.08.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Binlerce öğrenci ve veli 2023 - 2024 eğitim - öğretim dönemi yaklaşırken konuya ilişkin arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? Kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL?

E-DEVLET KIRTASİYE YARDIMI 2023 BAŞVURUSU: Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, ne kadar veriliyor?

Kırtasiye yardımı yılda bir defaya mahsus ödenmektedir. Bahsi geçen ödemeler Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir. e-Devlet kırtasiye yardımı ekranı internette araştırılıyor. İşte, kırtasiye yardımı ile ilgili merak edilenler...

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Kırtasiye yardımıcı başvuruları ile ilgili detaylar veli ve öğrenciler tarafından merak edildi.

Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine MEB ve YÖK tarafından toptan ödenir. Fakat öğrenim durumu tespit edilemeyen kişiler de talepte bulunabilir.

Bahsi geçen işlemler e-Devlet üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" bölümünden gerçekleştirilmektedir.

E-DEVLET KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Kırtasiye yardımı başvuru şartları şu şekildedir:

Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabilir (Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. )

Afet ve felaket gibi olaylara maruz kalan kişilerin çocukları

Koruyucu ailelere giden çocuklar.

KIRTASİYE YARDIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Çocuğa ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı,
Öğrenci velisine ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı,
Çocuğun halen daha öğrenci olduğunu gösteren okuldan alınacak öğrenci belgesi,
Veli için gelir belgesi ya da işsiz olduğuna dair SGK'dan alınan belge,
Ailenin ikametgah adresi ve aile bireylerine ait nüfus kayıt örneği,
Aile eğer kirada ise kira sözleşmesi,
Evin mülkiyeti aileden birininse tapu fotokopisi,
Öğrenci velisi için İŞKUR kayıt belgesi,
Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi.

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