e-Devlet'te abonelik iptali başvurusu 2021: e-Devlet'ten su, elektrik, internet, doğalgaz abonelik feshi nasıl yapılır?

Koronavirüs önlemleri kapsamında bir çalışma da e-Devlet için yapıldı. Su elektrik, doğalgaz ve internet gibi aboneliklerinin iptalini yapmak isteyen vatandaşlar artık bu işlemi evden de yapabilecek. Bu kapsamda 12 firmanın abonelik fesih işlemleri e-Devlet'e taşındı. Hangi abonelikler e-Devlet uygulamasından iptal edilecek vatandaşlar araştırmaya başladı. Peki e-Devlet üzerinden abonelik fesih başvurusu nasıl yapılır? İşte adım adım e-Devlet'ten abonelik iptali başvurusu detayları...

e-DEVLET'E ABONELİK FESHİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

E-Devlet üzerinden simkart, elektrik, uydu televizyon, su, doğalgaz, internet gibi birçok aboneliğin iptal işlemi artık sağlanıyor. Şubelere gitmeden vatandaşlar T.C. kimlik numarası ile e-Devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden abonelik iptalini yapabilecek. Peki firmalara fesih işlemleri için gidilmeyecekse, e-Devlet üzerinden abonelik fesih işlemleri nasıl yapılacak? İşte adım adım e-Devlet'ten abonelik fesih başvurusu işlemleri...

e-DEVLET'E ABONELİK İPTALİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1-) e-Devlet uygulaması üzerinden abonelik fesih başvurusu için öncelikle e-Devlet şifre ve T.C. kimlik numarasına ihtiyacınız olacak. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, en yapın PTT'den alabilirsiniz. Kullanıcı giriş bilgilerinizle e-Devlet portalına giriş yaptıktan sonra arama kısmına ‘Abonelik Fesih Başvurusu’ yazın ve sayfayı açın.