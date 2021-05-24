E Devlet’te gördüğünüz o sayılar bakın ne anlama geliyor! SGK’sı olmayanların 107 TL ödemesi gerekiyor

Çocuklar ve gençler ile ilgili de 18 yaş altı tüm genç ve çocuklar GSS kapsamına dahil oluyor. Gençlerin, okullarından mezun olmalarının ardından 2 yıl boyunca sağlık primlerini devlet karşılıyor. Lise mezunlarında yaş sınırı 20, üniversite mezunlarında ise 25 olarak değerlendiriliyor.

SGK'SI OLMAYANLAR 107 TL ÖDEMESİ GEREKİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı olmayanlar ayda 107 Türk lirası primle Genel Sağlık Sigortası kapsamına giriyor ve geliri düşük olanların primlerini de devlet ödüyor. Sosyal güvencesi olmayanlar 107,33 Türk lirası prim karşılığı ailece GSS kapsamına alınırken, gelir testi için başvuruda bulunan ve hane içerisinde kişi başı geliri bin 192 Türk lirasının altında olduğu tespit edilenlerin primini ise devlet ödüyor.

Gençler ve çocuklar konusunda da 18 yaş altı tüm genç ve çocuklar da Genel Sağlık Sigortası kapsamında yer alıyor. Gençlerin mezun olmalarının arkasından 2 yıl boyunca sağlık primlerini devlet karşılamaya devam ediyor. Lise mezunu vatandaşların yaş sınırı 20, üniversite mezunlarının ise 25 olarak değerlendiriliyor.

Genel Sağlık Sigortası ve Bağ-Kur prim borcu olanlar da yıl sonuna dek sağlıktan ücretsiz biçimde yararlanabiliyor. Türkiye’de vatandaşlara 2 bin 400'den fazla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda hizmet verilirken, 9 bin ilaç ise ödeme listesinde yer alıyor.



