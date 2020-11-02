E-devlet'te özellik! 65 yaş üstü vatandaşlara şifre kolaylığı geliyor

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, elektronik ortamda sunulan kamu hizmetlerinden memnuniyet oranı 2019'da yüzde 98,2 olarak gerçekleşti.

"Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması"na göre, bu yıl e-Devlet hizmetlerini kullananların oranı yüzde 51,5 oldu.

Mobil uygulamalar üzerinden sunulan hizmet sayısı 2 bin 772'yi buldu. e-Devlet'e kayıtlı kullanıcı sayısı da ekim itibarıyla 50 milyonu aştı.

Ekim ayı itibarıyla 679 kurum ve kuruluşun, 5 bin 185 hizmetine e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşılabiliyor.

AA muhabirinin, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, kamu hizmetlerinin, kullanıcı talep ve ihtiyaçlarına uygun, değer üretecek şekilde tasarlanması, elektronik ortamda sunulması ve kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

e-Devlet Kapısı'nda kayıtlı kullanıcı sayısının gelecek yıl 57 milyona, buraya entegre edilen kamu hizmetlerinin sayısının da 5 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlara ise şifre kolaylığı getiriliyor. İşte detaylar...

Avrupa Birliği (AB) tarafından yayımlanan 2020 e-Devlet Kıyaslama Raporu'na göre de Türkiye, "Kullanıcı Odaklılık" ve "Temel Sağlayıcılar" başlıklarında sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 73'lük oranlarla yüzde 86,5 ve yüzde 61,4 seviyesindeki AB (27+) ortalamalarının üzerinde bir performans ortaya koydu. Ülke, "Şeffaflık" başlığında yüzde 62 ile yüzde 65,6 olan AB (27+) ortalamasına yakın bir seviye elde etti.

HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ DE GELİŞTİRİLECEK

Kamu hizmetlerinin e-Devlet Kapısı'na taşınmasına gelecek yıl da devam edilmesi, kullanım ve maliyet etkinliğinin artırılması, hizmetlerin güvenliğinin geliştirilmesi öngörülüyor.

Burada yıl sonu itibarıyla 51 milyonu bulması öndörülen kayıtlı kullanıcı sayısının, gelecek yıl 57 milyon kişiye çıkması bekleniyor.

Yıl sonu itibarıyla 5 bin 200 olarak belirlenen e-Devlet'e entegre edilen kamu hizmetlerinin sayısının da 2021'de 5 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.

Hedefler kapsamında buradan sunulan hizmetlerin sadeleştirilmesi, bütünleştirilmesi ve olgunluğunun artırılması amaçlanıyor. e-Devlet Kapısı üzerinden toplam 100 bütünleşik hizmet sunumunun yapılması öngörülüyor.