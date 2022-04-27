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e-Devlet'te yeni hizmet! 'e-apostil' hizmeti artık e-Devlet'te

27.04.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

e-Devlet'te yeni uygulama kullanıma sokuldu. Buna göre, elektronik ortamda oluşturulan resmi belgelerin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan 'e-apostil' hizmetini e-Devlet üzerinden de sunulacak. Oluşturulan belgeler Lahey Konvansiyonuna taraf 120'den fazla ülkede geçerli sayılacak.

e-Devlet'te yeni hizmet! 'e-apostil' hizmeti artık e-Devlet'te

e-Devlet'te yeni bir hizmet daha kullanıma sunuldu.PTT AŞ, elektronik ortamda oluşturulan resmi belgelerin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan "e-apostil" hizmetini artık e-Devlet üzerinden de sunuyor.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak adına e-apostil başvuru sürecinin hızlandırılabilmesi için şirketin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Türksat ile yürüttüğü çalışmalar sonuçlandı. Artık PTT tarafından sunulan hizmet, e-Devlet hesabı olan tüm vatandaşların dünyanın her yerinden elektronik başvuru yapabilmesine olanak sağlıyor.

e-devlet

Kurumlar arasındaki belge trafiğini azaltarak başvuru ve devamındaki süreci kısaltan e-apostil hizmetiyle vatandaşlar zamandan tasarruf sağlıyor.

e-Apostil hizmetiyle işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ve zaman damgasıyla gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar, www.turkiye.gov.tr ve www.eapostil.gov.tr adresleri veya e-Devlet mobil uygulaması üzerinden hesaplarına giriş yaparak tek ekranla adli sicil kaydı belgesi oluşturup e-apostil talebinde bulunabiliyor.

Oluşturulan belgeler Lahey Konvansiyonuna taraf 120'den fazla ülkede geçerli sayılıyor. Ayrıca e-apostil belgelerinin doğruluğu hem www.eapostil.gov.tr adresinden hem de e-apostil belgesinin üzerinde bulunan linklere tıklanarak veya belge üzerindeki karekod okutularak teyit edilebiliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet
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