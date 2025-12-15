FİNANS

E-Devlet’te yeni uygulama! Renge göre yatırım dönemi başladı: ‘Gri alan görüyorsanız tam bir sürpriz’

Arsa alım satımlarında bazen büyük kandırmacalar yaşanabiliyor. Tarla vasfındaki bir yer konut için satılıyor ya da imara açık alanı ucuza almak isteyenler başka yollara başvurabiliyor. Rant çok büyük. İşte bunun önüne geçmek için önemli bir uygulama başladı. Hangi arazinin hangi statüde olduğu kolayca anlaşılsın diye e-Devlete renklendirme seçeneği getirildi.

E-Devlet’te yeni uygulama! Renge göre yatırım dönemi başladı: ‘Gri alan görüyorsanız tam bir sürpriz’
Ezgi Sivritepe

Hem dolandırıcılığın hem de arazi rantının önüne geçmek için için Türkiye haritasındaki araziler e-devlette renklendirildi. Yıllarca birikim yapan insanların dişinden, tırnağından artırarak aldığı araziler için yeni bir uygulama devreye alındı. Diyelim ki, arsa aldınız ve ev yapacaktınız ama bir baktınız içinden köprü geçiyor. Bu tarz durumlar yaşamamak için e-devletteki o renkler son derece önemli. Nereden arsa alınır? Nereden asla arsa alınmaz? Neresi imara açık, neresi kapalı? Uygulamaya alınan renklendirme yöntemiyle bu renkler artık yatırımcıya fikir verecek.

E-Devlet’te yeni uygulama! Renge göre yatırım dönemi başladı: ‘Gri alan görüyorsanız tam bir sürpriz’ 1

ATV Haber’e konuşan Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi, e-Devlet’te devreye alınan yeni arazi uygulaması hakkındaki tüm detayları şu sözlerle anlattı:

“İnsanlara buraya imar gelecek, yarın burası çok değerlenecek diye çeşitli vaatlerle hiç olmayacak yerlerden araziler satılıyor ve oldukça yüksek bedelle satılıyor.

E-Devlet’te yeni uygulama! Renge göre yatırım dönemi başladı: ‘Gri alan görüyorsanız tam bir sürpriz’ 2

KIRMIZI ALAN NE DEMEK?

Kırmızı alan en dikkat edilmesi gereken bölge. Çünkü buraya imar belki gelir ama imkansıza yakın diyelim.

E-Devlet’te yeni uygulama! Renge göre yatırım dönemi başladı: ‘Gri alan görüyorsanız tam bir sürpriz’ 3

SARI ALAN NE DEMEK?

Sarı alan aslında devletin, kentlerin, şehirlerin, ilçelerin ve köylerin büyüyebileceğini düşündüğümüz alanlardır. Bu sarı alanlar imara açılmadan hemen önceki alanlardır. Buralar imara açılabilir.

E-Devlet’te yeni uygulama! Renge göre yatırım dönemi başladı: ‘Gri alan görüyorsanız tam bir sürpriz’ 4

YEŞİL ALAN NE DEMEK?

Adı üstünde yeşil renk. Bunlar tarımsal özellikli ve yeşil alan özellikli alanlardır. Bunlara da imar gelmesi zordur.

GRİ ALAN İSE TAM BİR SÜRPRİZ

En önemlilerinden bir tanesi de gri alanlar. Gri alanların ne olduğu belli değildir. Henüz buraya hiçbir atama, hiçbir planlama yapılmamıştır.
E-Devlet’te yeni uygulama! Renge göre yatırım dönemi başladı: ‘Gri alan görüyorsanız tam bir sürpriz’ 5

“HARF VE RENKLERİN ANLAMINI BİLMEK ARTIK ÇOK ÖNEMLİ”

Harf ve renklerin anlamını bilmek çok önemli. Çünkü yatırımlar artık buna göre yapılacak. Bu sadece kişilerin dolandırılması anlamına gelmiyor. O bölgenin yatırım olarak tıkanması anlamına da geliyor. Siz çünkü belli bir yatırım yapıyorsunuz ve bu yatırımın karşılığı olarak da o bölgedeki hareketi durdurmuş oluyorsunuz. Çok yüksekten aldığınız zaman.”

E-Devlet’te yeni uygulama! Renge göre yatırım dönemi başladı: ‘Gri alan görüyorsanız tam bir sürpriz’ 6

E-DEVLET’TE ARAZİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

E-Devlette bu uygulamayı kullanmak için yapılması gerekenler oldukça kolay. Veri kullanımı araması yapıldıktan sonra arazi seçeneği işaretleniyor. Sonrasında şehir seçip haritaya ekleniyor ve sonrasında renkli haritanız hazır.

