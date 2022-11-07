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E-devlet'ten 1 dakikada yapılabiliyor! Çiftçilere büyük kolaylık!

07.11.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri 1 Ekim’den itibaren e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Üreticilerimiz e-Devlet üzerinden girmek suretiyle oturduğu yerden 1 dakika gibi çok kısa bir zaman içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar." dedi.

E-devlet'ten 1 dakikada yapılabiliyor! Çiftçilere büyük kolaylık!

E-Devlet üzerinden çiftçilere yeni hizmet 1 Ekim’den itibaren başladı. Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlemesiyle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtların e-Devlet üzerinden yapılabilir hale gelmesi Ordu'daki fındık üreticilerine büyük kolaylık sağlıyor.

Çiftçiler, yaklaşık iki günde yaptırmaya çalıştıkları ÇKS kayıtlarını fındık bahçelerinden ayrılmadan kısa süre içinde gerçekleştiriyor.

Bazı üreticiler bahçelerinde çalışırken cep telefonlarını kullanarak e-Devlet üzerinden kayıtlarını yenilerken, bazıları ise evlerinden ayrılmadan teknolojinin sunduğu imkandan yararlanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, uygulamadan duyulan memnuniyetini yerinde görmek için Altınordu ilçesindeki bazı mahallelerde üreticilerle bir araya geldi.

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Yılmaz, AA muhabirine, Ordu'nun 128 bin ile Türkiye'de en çok kayıtlı çiftçisi olan iller arasında olduğunu söyledi.

ÇKS işlemlerinin dijital ortamda yapılmasının hem üreticilerin hem de bakanlık personellerinin işlerinin büyük oranda kolaylaştırdığını ifade eden Yılmaz, "Daha önceki süreçte Çiftçi Kayıt Sistemi'ni yapmak isteyen üreticilerimizi il ve ilçe müdürlüklerimize davet ediyorduk. Bu üreticilerle ilgilenmek içinde çok sayıda personelimizi kurumda bekletmek zorunda kalıyorduk. Şimdi bu teknik personelleri sahada çalışmalarını sağlayarak, üreticilere eğitim vererek daha faydalı olmalarını sağlıyoruz." dedi.

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ÜRETİCİ 1 DAKİKADA ÇKS YENİLEMESİ YAPILABİLİYOR

Şu anki uygulama ile artık ÇKS güncellemesi çok daha kolay şekilde yapılabildiğini aktaran Yılmaz, "Üreticilerimiz e-Devlet üzerinden girmek suretiyle oturduğu yerden 1 dakika gibi çok kısa bir zaman içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar." diye konuştu.

Yılmaz, daha önceki süreçte üreticinin evrak temin etmesi ve bu evrakları ilgili yerlere giderek onaylatma süresinin en az iki günü bulabildiğini ifade etti.

Üreticilerin işlemlerini teknolojiyi kullanarak yapabilmesinin avantajlarını yaşamaya başladığının altını çizen Yılmaz, "Şimdi üreticilerimiz evrak peşinde harcadığı bu zamanını, bahçesinde çalışarak geçiriyor. Böylece fındık üreticisi bahçesinin bakımına daha fazla zaman ayırmış oluyor." açıklamasında bulundu.

Yılmaz, daha önceki sistemin üreticiye ayrı bir maliyet getirdiğinin, e-Devlet sayesinde üreticinin bu yükten de kurtulduğunun altını çizdi.

İl dışında ikamet eden üreticilere de bu sistemin oldukça kolaylık sağladığını vurgulayan Yılmaz, "Bazı üreticilerimiz il dışında olduğu zaman ÇKS başvuru dönemlerini kaçırabiliyordu. Ya da başvuru ücretini yatırmak için başkasına vekalet verip ona da ücret ödemek zorunda kalabiliyordu ama bu uygulama ile birlikte il dışında yaşayan üreticilerimizin tamamı bu gibi sorunlardan kurtulmuş oluyor." dedi.

Ordu genelinde şu ana kadar 46 bin civarında çiftçilerin ÇKS kaydı yaptığını söyleyen Yılmaz, bunun 23 bininin e-Devlet üzerinden yapıldığı bilgisini de verdi.

Yılmaz, bu uygulamayı hayata geçirerek çiftçiye kolaylık sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye üreticiler adına teşekkürlerini sundu.

ÜRETİCİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Öte yandan Delikkaya Mahallesi'nde fındık bahçesinde çalıştığı sırada e-Devlet üzerinden ÇKS kaydı yaptıran üreticilerden Haşim Şenyuva, "Daha önceki senelerde bu işimizi 2 günde halledebiliyorduk. Resmi kurumlarda evrak dolaştırıyorduk. Şu anda bu işlemler kalktı. Bahçede çalışırken 1 dakika gibi kısa bir süre içerisinde bu işlemimi telefonumdan yaptım. Kısa sürede de işlemim onaylandı. Uygulamadan gerçekten memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Esra Çiçek isimli üretici de "ÇKS kayıtlarımızı evrak dolaştırarak yapıyorduk. Bu da oldukça zamanımızı alıyordu. Şimdi internet üzerinden bu işlemin yapılabilmesi bize büyük kolaylık sağladı. Mesai saatleri içerisinde koşuşturmamıza gerek kalmadan bu işlemi evimizde otururken ya da bahçede çalışırken yapıyoruz." diye konuştu.

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