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E-Devlet’ten ‘adıma şirket açılmasın’ hizmeti! 4 ayda 4,5 milyon kişi kullandı

07.05.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimlik numarasına kısıtlama hizmeti 4 ayda 4,5 milyondan fazla kullanıldı. E-Devlet Kapısı üzerinden erişilebilen yeni hizmetle kişinin bilgisi ve izni dışında bir şirkete ortak ya da yetkili olarak eklenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

E-Devlet’ten ‘adıma şirket açılmasın’ hizmeti! 4 ayda 4,5 milyon kişi kullandı

Vatandaşların iradeleri dışında şirket ortağı ya da yetkilisi olmasının engellemesi amacıyla e-Devlet Kapısı üzerinden uygulamaya konulan kimlik numarasına kısıtlama koyabilme hizmeti 4 ayda 4,5 milyondan fazla kullanıldı.

30 Aralık 2021'de uygulamaya giren yeni sistem için, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç şöyle konuştu:

"Bu hizmetle kişinin bilgisi ve izni dışında bir şirkete ortak ya da yetkili olarak eklenmesinin önüne geçiyoruz. Vatandaşlarımız e-Devlet Kapısı’nda yapacakları sadece birkaç dakikalık bir işlem ile bilgileri dışında oluşabilecek bu yetkilendirmeleri engelleyebilir. Çalıntı ya da sahtecilik durumlarında kişilerin iradeleri dışında bir şirkete/işletmeye ortak/yetkili olarak eklenmesinin engellenmesi için ticaret sicili müdürlüklerine gitmesine gerek yok. Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde kimlik numaralarına kısıt koyabilirler."

Koç, vatandaşların aynı hizmeti kullanarak konulan kısıtlamayı kaldırabileceklerini de sözlerine ekledi.


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İslam Memiş'ten öyle bir tahmin geldi ki...İslam Memiş'ten öyle bir tahmin geldi ki...
Anahtar Kelimeler:
e-devlet
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