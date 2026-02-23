FİNANS

e-Devlet'ten bakılıyor! Çoğu kişi farkında değil: Kredi kartı limitini düşürebilir

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiren kritik bir detay paylaşıldı. Buna göre; kişinin hiç kullanmadığı ya da unuttuğu kredi kartlarının olabileceği ve bunların da kişinin kullandığı kredi kartı limitini etkileyebileceğine aktarıldı. Peki, bu nasıl öğrenecek? İsteyenler kaç kartı olduğunu ve limitinin ne kadar olduğunu e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor. İşte ayrıntılar...

Hande Dağ

Kredi kartı limitleri ile ilgili kritik bir detay aktarıldı. Bankaların hesap açarken ya da kredi çekerken kişinin haberi olmadan kredi kartı verebildiği, bazı bankaların limitleri de yüksek tutabildiği ancak bunun kişinin kullandığı kredi kartlarının limitini etkileyebildiği belirtildi. Peki kişinin bilmediği, unuttuğu ya da hiç kullanmadığı kartların limitleri nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

e-Devlet ten bakılıyor! Çoğu kişi farkında değil: Kredi kartı limitini düşürebilir 1

"SİZİN HABERİNİZ OLMUYOR"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan "Bankalar aslında istemeden kredi kartı verebiliyor. Sizin haberiniz olmuyor. Hiç kullanmasanız dahi bu kredi kartı sizin limitinizi bloke edebiliyor" dedi.

e-Devlet ten bakılıyor! Çoğu kişi farkında değil: Kredi kartı limitini düşürebilir 2

"FİZİKİ OLARAK GELMESE BİLE TANIMLANMIŞ OLABİLİR"

Söz konusu durumdan birçok kişinin farkında olmadığı vurgulandı. Turan "Bankada hesap açarken sizin önünüze 15-20 sayfalık bir doküman geliyor. O dokümanların arasında banka isterse size kredi kartı verebileceği ile ilgili maddeler olabilir. Fiziki olarak gelmese bile tanımlanmış olabilir" ifadelerini kullandı.

e-Devlet ten bakılıyor! Çoğu kişi farkında değil: Kredi kartı limitini düşürebilir 3

Ya da bunun kredi çekerken zorunlu tutulduğu belirtildi. Ancak sonrasında pek çok kişinin bunu unuttuğu anımsatıldı. Turan "Kart limitleri gelirin 4 katıyla sınırlı. Daha önce kredi kullandığınız banka sizin adınıza bir kredi kartı limiti tanımlayabiliyor. Bundan sizin haberiniz olmuyor" şeklinde konuştu. Bunun da hem kredi kartı limitini hem de kredi limitini düşürdüğü belirtildi.

e-Devlet ten bakılıyor! Çoğu kişi farkında değil: Kredi kartı limitini düşürebilir 4

Turan "Diğer bankalarda olan kart limitlerini kapatmanız lazım. Diğer kartınızın limitini oradaki kart bloke eder. Yani sınırlandırır" dedi.

e-Devlet ten bakılıyor! Çoğu kişi farkında değil: Kredi kartı limitini düşürebilir 5

E-DEVLET'TEN KONTROL EDİLEBİLİYOR

Kişi kaç kartı var, limiti ne kadar diye öğrenmek istediğinde de e-Devlet'e girmenin yeterli olduğu kaydedildi. Turan "Risk merkezi raporu yazarak arama bölümünden siz adınıza hangi banka ne kadar kredi kartı limit tanımlamış, ne kadar kredili mevduat hesabına limit tanımlamış veya aktif bir krediniz var mı, tüm bunların hepsini kontrol edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

