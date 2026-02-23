FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

IBAN için 'Hiçbir surette yapılmamalı' uyarısı: Yaptırımları işaret etti

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, kişilerin kendi IBAN'larını hiçbir surette başka kişi veya kurumlara kullandırmamaları ve para transferini doğru hesaplara ve gerekli açıklama kısmı doldurularak yapmaları gerektiğini belirterek, "Aksi halde hem mali hem de cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir." dedi.

IBAN için 'Hiçbir surette yapılmamalı' uyarısı: Yaptırımları işaret etti

TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, AA muhabirine, yurt içine ve dışına para transferinde kullanılan IBAN'ın bireysel bir numara olduğunu ifade ederek, bankada hesap açılırken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile vergi ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin dikkate alındığını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
IBAN uyarısı geldi: Para gönderenler dikkat! Milyonları ilgilendiren risk IBAN uyarısı geldi: Para gönderenler dikkat! Milyonları ilgilendiren risk

IBAN için Hiçbir surette yapılmamalı uyarısı: Yaptırımları işaret etti 1

IBAN'ın, numara sahibinin işlemlerinden başka işlemler için kullanılmaması gerektiğine işaret eden Yıldız, "İlke olarak, hesaptaki hareketlerin hesap sahibine ait olduğu kabul edilir. Hesabın başkalarına kullandırılması halinde, suç gelirlerinin aklanması, dolandırıcılık faaliyeti,
suç örgütlerine yardım edilmesi, vergi mevzuatı bakımından hasılatın kayıt dışı bırakılması gibi sonuçlar doğabilir. Bu durumda IBAN'ını kullandıran kişi ilgili mevzuattan kaynaklanan yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir." diye konuştu.

IBAN için Hiçbir surette yapılmamalı uyarısı: Yaptırımları işaret etti 2

"MAL VEYA HİZMET ALINMADAN PARA TRANSFERİ YAPILMAMALI"

Yıldız, "IBAN mağdurları" ifadesinin kişilerin, şahsi hesaplarını söz konusu suçları doğuracak şekilde bilmeden başkalarına kullandırmaları nedeniyle ortaya çıktığını belirterek, mağdur olmamak için IBAN'ın başkalarına kullandırılmamasının önemini vurguladı.

IBAN için Hiçbir surette yapılmamalı uyarısı: Yaptırımları işaret etti 3

Mal veya hizmet satın alınması halinde, bununla ilgili fatura alınması gerektiğini dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Faturadaki firma veya kişi ile ödeme yapılan firmanın/kişinin aynı olmasına dikkat edilmelidir. Herhangi bir mal veya hizmet alınmamış firma veya kişilerin hesabına para transferi yapılmamalıdır. Dikkat ve özen gösterilmemesi halinde, terör örgütlerine yardım suçu dahil, kara paranın aklanması, vergi kaçakçılığına iştirak ve buna bağlı vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezaları dahil pek çok mali ve cezai riskle karşı karşıya kalınabilir. Kişiler IBAN'larını hiçbir surette başka kişi veya kurumlara kullandırmamalıdır. Doğru hesaplara ve gerekli açıklamayı dekonta yazdırarak para transferleri yapmalıdır. Aksi halde hem mali hem de cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motorine okkalı zam geliyor! Tabela bugün değişiyorMotorine okkalı zam geliyor! Tabela bugün değişiyor
'Sayılı günler kaldı' Bakan Uraloğlu duyurdu: 1 Nisan'da kullanıcılara sunulacak'Sayılı günler kaldı' Bakan Uraloğlu duyurdu: 1 Nisan'da kullanıcılara sunulacak

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
para IBAN
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.