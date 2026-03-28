e-Devlet'ten kontrol etmeyen yandı! Hastane randevusundaki gizli tuzak

Son dönemde yaşanan dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. MHRS'yi taklit eden sahte siteler üzerinden vatandaşlar dolandırılıyor. Borç ve ceza yalanıyla kart bilgileri ele geçiriliyor. e-Devlet ile doğrulama şart.

Cansu Çamcı

İnternet üzerinden hastane randevusu almak isteyen vatandaşlar, dolandırıcıların kurduğu sahte sitelerin hedefi haline geldi. Hastaneden randevu almak isteyen vatandaşlar, son günlerde dolandırıcıların yeni ve oldukça sinsi bir tuzağıyla karşı karşıya kalıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın resmi Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ni (MHRS) birebir taklit eden sahte internet siteleri üzerinden, "borç" veya "ceza" ödeme bahanesiyle insanların parası gasp ediliyor. Peki, bu sistem nasıl işliyor ve korunmak için ne yapmak gerekiyor?

DOLANDIRICILAR SAHTE WEB SAYFALARI OLUŞTURUYOR

Dolandırıcılar, MHRS'nin arayüzünü neredeyse kusursuz bir şekilde kopyalayarak sahte web sayfaları oluşturuyor. Daha sonra vatandaşlar, arama motorlarında "hastane randevusu al" gibi aramalar yaptıklarında bu sahte sitelerle karşılaşabiliyorlar.

Siteye giriş yapıldığında ise kullanıcıyı, randevu alabilmesi için mevcut bir "ödenmemiş borç" veya "ceza" bulunduğu yönünde sahte bir uyarı karşılıyor. Bu uyarıyı gören vatandaş, panikle ve sistemin resmiyetine güvenerek "ceza ödeme onayı" ekranına kart bilgilerini giriyor. Ancak bu ekran, aslında kart bilgilerini ele geçirmek için hazırlanmış bir tuzaktan başka bir şey değil.

Kart bilgilerini giren kullanıcı onay verdiği an, banka hesabından izinsiz para çekiliyor. Sonuçta ne randevu alınabiliyor, ne de para geri alınabiliyor.

"URL'Yİ MUTLAKA KONTROL EDİN"

Adli bilişim uzmanı Ali Murat Kırık'ın da belirttiği gibi, bu tür dijital dolandırıcılıklar sadece teknik bir sorun değil, aynı zamanda ciddi bir farkındalık eksikliği sorunu.

Kırık, özellikle teknolojiye daha az aşina olan yaşlı vatandaşların bu dolandırıcıların birincil hedefi haline geldiğini vurguluyor. Pratikte bu, internet kullanıcılarının işlem yapmadan önce site adresini (URL) mutlaka kontrol etmeleri gerektiği anlamına geliyor. MHRS'nin resmi internet adresi "mhrs.gov.tr"dir. Bunun dışındaki herhangi bir adres, ne kadar inandırıcı görünürse görünsün, sahtedir. Ailelere de bu noktada büyük sorumluluk düşüyor; özellikle yaşlı yakınlarının bu tür online işlemler yaparken yanlarında olmak veya onları resmi kanallar konusunda bilgilendirmek hayati önem taşıyor.

Bu dolandırıcılık yöntemi, vatandaşların dijital güvenlik konusunda çok daha uyanık olmalarını zorunlu kılıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan haber, sorunun ciddiyetini ortaya koyarken, hukukçular da durumun yasal boyutuna dikkat çekiyor. Hukukçu Hadi Dündar, MHRS üzerinden randevu alırken kesinlikle hiçbir aşamada ücret talep edilmediğini net bir şekilde hatırlatıyor. Dündar, bu tür girişimlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında "nitelikli dolandırıcılık" suçu teşkil ettiğini ve bu suçu işleyenlerin 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabileceğini belirtiyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

