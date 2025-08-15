E-Devlet'ten yardım başvuruları başladı! '10 bin liraya da dolabilir' Son 23 gün kaldı 'Yüzde 20 farklılık olacak'

FİNANS

Öğrencileri okul heyecanı velileri ise alışveriş telaşı sardı. 8 Eylül Pazartesi günü okul maratonu başlıyor. Hazırlıklar için kolları sıvayan veliler kırtasiye eşyalarından okul servisi ücretlerine kadar araştırmalara başladı. Peki bir ilkokul çantası ne kadara doluyor? Bu sene kırtasiye eşyalarındaki fiyatlar nasıl? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

8 Eylül Pazartesi günü okullar açılıyor. Öğrencilerin hazırlıkları başlarken kırtasiyecilerde de hareketlilik başladı. Veliler okul giderleri için hesap yapmaya başlarken alışveriş telaşı da başladı. Okul servisi ücretleri, okul kıyafeti masrafı, kırtasiye alışverişi derken liste kabardıkça kabardı.

ATV Haber ise kırtasiye raflarındaki fiyatları araştırdı. Öğretmenlerin ihtiyaç listesini paylaşması ile veliler kırtasiyenin yolunu tuttu. Kırtasiye dükkanına göre fiyatların değiştiğini belirten bir vatandaş, "Fiyatlar gayet uygun ama kırtasiyeden kırtasiye fiyatlar değişiyor. Geçen sene 2 bin lira masraf yaptık" dedi.

BİR ÇANTA NE KADARA DOLUYOR?

Kırtasiye sahibi Erkan Atıcı, "Bu sene yaklaşık yüzde 20 civarında fiyatlarda farklılık olacaktır. Bu sene 2 bin - 2 bin 500 lira bandında en uygun şekilde çantayı doldurabileceğiz" dedi.

3 bin liraya da okul çantasının olduğunu ifade eden Atıcı, "Bu zamanda 8-10 bin liraya da bir okul çantası doldurulabilir" sözlerini kullandı.
BU UYARIYA DİKKAT

Kırtasiye ürünlerinin sağlıklı olması ise çok önemli. Uzmanlar kırtasiye ürününün arka kısmında 'CE' uyarısının bulunması gerektiğini ve bu uyarıya göre ürünü almaya karar verilmesi gerektiğini ifade etti.
"KALICI HASAR BIRAKABİLİR"

Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Apak, "Bazı ürünlerde kurşun, karbon, civa gibi ağır metaller olabilir. Bunlar beyin gelişimini özellikle bozup kalıcı hasar bırakabilir. Bazıları uzun vadede kansere de sebep olabilir. Bu nedenle kırtasiye alışverişinde özellikle üzerinde CE işareti ve EN71 gibi güvenlik standartlarına dikkat etmek gerekir" cümlelerini kurdu.

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumunun kırtasiye yardımı başvuruları da başladı. Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor.

Haber Gönder
Haber Gönder
