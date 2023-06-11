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E-fatura dönemi başlıyor! Tarih belirlendi, e-defter uygulaması da geliyor...

11.06.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faturalarda yeni dönem için tarih belli oldu. 2022 veya müteakip hesap dönemlerine ait brüt satış hasılatı için 3 milyon ve üzeri olan mükelleflerin e-fatura’ya geçişinde son tarih 1 Temmuz olarak açıklandı. Birçok sektörün bu kapsama alınacağı belirtildi. Öte yandan e-defter uygulamasına geçiş için de tarih belirlendi.

E-fatura dönemi başlıyor! Tarih belirlendi, e-defter uygulaması da geliyor...

E-fatura dönemi başlıyor. Yeni düzenleme ile kağıt faturalar tarih oluyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yaptığı değişikliklerle e-fatura kullanımı neredeyse tüm sektörler için zorunlu hale gelecek.

SON TARİH 1 TEMMUZ

1 Temmuz 2023'ten itibaren birçok sektör bu kapsama alınacak.

ZORUNLU OLARAK E-FATURAYA GEÇİŞ YAPACAKLAR

Öncelikle 2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, zorunlu olarak e-faturaya geçiş yapacak.

2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan e-ticaret faaliyetinde bulunan mükellefler, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-faturaya geçiş yapmış olacak.

E-DEFTER İÇİNSE TARİH 1 OCAK 2024

Sabah'da yer alan habere göre; brüt satış hasılatı tutarına göre e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine geçecek işletmeler için başlangıç tarihi 1 Temmuz 2023, aynı firmaların e-defter uygulamasına geçiş tarihi ise 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.


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fatura

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