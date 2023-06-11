SON DAKİKA | 'Asgari ücret zammı şu anda belli' dedi, canlı yayında rakam verdi! Milyonların beklediği Temmuz zammı için net konuştu: '12 bin TL yapacaklar'

Asgari ücret zammında son dakika haberi: Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinenin ilk toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hayat pahalılığı ve enflasyona işaret ederken; Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir araya geleceği tarih belli oldu. Asgari ücret zammı için süreç 13 Haziran Salı günü resmen başlayacak. Yeni asgari ücret zammının belirlenmesi için TİSK, TÜRK-İŞ ve hükümet yetkililerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek. Herkes 'Asgari ücret zammı ne kadar olacak?' sorusuna yanıt ararken, kulislerde öne çıkan rakam da ortaya çıktı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN HÜKÜMET 500 DOLAR SİNYALİ VERMİŞTİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak ara zammı 13 Haziran’da görüşecek. Masadaki zam oranı merakla beklenirken, hükümet kanadından 500 dolar (11 bin 500 TL) sinyali verilmişti.

16 BİN TL'Yİ İŞARET ETTİLER

Konuyla ilgili işçi tarafından ilk açıklama DİSK'ten gelmiş, 16 bin liraya işaret edilmişti.

İşveren ise 'enflasyon farkı' önerisinde bulunmuştu.

KULİSLERDE ÖNE ÇIKAN ZAM ORANI

Show Haber'de yer alan habere göre; asgari ücrette yüzde 30'luk zam oranı öne çıkarken, eğer yüzde 30'luk bir zam yapılırsa yeni asgari ücret 11 bin 050 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLACAK?

Konıyla ilgili katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı.

"ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ, 12 BİN TL YAPACAKLAR"

Sözcü TV'de konuşan Erdursun, "Asgari ücrete yapılacak zam oranı şu anda belli. Asgari ücreti 12 bin TL yapacaklar" dedi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak" diye konuştu.

Yılmaz, açıklamasının devamında "Bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Detayları tartışmanın bir anlamı yok. Bu müzakerelerin sonucu için şimdiden ben hayırlı olsun diyorum. AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana felsefesi hep şu olmuştur: Çalışanları enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu temel bir ilkesidir. Yeni bir hadise değildir. İktidara geldiğimiz günden beri hep bu politikayı izledik. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



