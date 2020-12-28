E fatura nasıl kesilir? E-ticarette e-fatura kullanımı nasıl olur?

Elektronik faturalar, satın alma siparişlerini, kredi notlarını, borç notlarını, ödeme koşullarını, havale makbuzlarını ve ödeme talimatlarını içerir. E-fatura, bir dizi farklı giriş seçeneği ve teknolojik araçlar ile oluşturulabilir. Muhasebe departmanının ana sorumluluğu, tedarikçilerden iletilen ödenmemiş faturaları onaylamak, işlemek ve ödemesini sağlamaktır. Bir faturanın oluşturulması, faturadaki önemli rakamsal verilerin kaydedilmesini ve firmanın defter tutma sistemlerine işlenmesini içerir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra faturaların ödenebilmesi için firmanın iş sürecinden geçmesi gerekir. Peki, e-ticarette fatura nasıl kesilir?
Bir e-fatura, XML ya da elektronik veri değişimi formatlarında, internet tabanlı web formları kullanılarak kesilen ve çeşitli verileri barındıran bir belge olarak tanımlanabilir. Bu belgeler, XML, CSV veya EDI gibi farklı formatlara uyum sağlar. Bununla birlikte e-faturalar, web uygulamaları, sanal yazıcılar, e-postalar ya da FTP siteleri aracılığıyla yüklenebilir. Bir şirket, kağıt veya PDF faturalardan veri toplamak ve bu verileri faturaya işlemek için görüntüleme yazılımını tercih edebilir.
E-fatura kesmek isteyen mükellef, İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile bu işlemi gerçekleştirebilir. Online vergi dairesine giriş için kullanıcı adı ve şifre yazılması yeterli.
E-arşiv faturaları oluşturmak için tercih edebileceğiniz üç farklı yöntem var. Bunlar:
E-arşiv portalı kullanmak çeşitli avantajları beraberinde getirir:
Tevkifatlı e-fatura oluşturmak, aslında normal faturadan farklı değil. Tevkifatlı faturanın farkı, faturaya eklenen vergi tutarının bölüştürülmesi. Bu fatura türünde vergi hem alıcıdan hem de satıcıdan alınır. Tevkifatlı fatura kesim yöntemi, irsaliyeli faturayla aynı olmasına rağmen faturadaki vergi hesaplamaları farklılık gösterir.
Yerel ve global pek çok şirket, etki alanlarını genişletmek amacıyla farklı ülkelerle ticaret yapar. En popüler ihracat yöntemlerinden biri olan e-ticaret, firmaların satış rakamlarını artırır. Ülke dışında e-ticaret yapanların e-fatura gibi prosedürlere uymaları zorunlu. E-ihracatta fatura kesmek, sınır ötesi elektronik ticaret yapanları yakından ilgilendirir. Yurt dışına ticaret yapan mükellef, ihracat faturasını e-ihracat biçiminde düzenlemeli. Bu işlemin bazı kriterleri söz konusu. Gümrük çıkış beyannamesi hazırlanacak ise bütün faturalar buna göre oluşturulmalı. Ticaret eğer mikro ihracat kapsamına dahilse e-ihracat faturasına gerek olmaz.
Gerçek şirketler, şahıs şirketleri, anonim ve limited şirketler e-ihracat faturası kesebilir. Bu fatura türü, GİB’in yönergeleriyle uyum içinde olan çeşitli yazılımlar ve sistemler kullanılarak düzenlenebilir. Ayrıca e-ihracat faturası oluştururken alıcı bölümüne bakanlığın ismi yazılır. Mali mühür başvurusu yapan firmalar, e-ihracat faturası için ilk aşamayı tamamlar. Onay geldikten sonra GİB’in uygulaması üzerinden e-ihracat faturası için başvuru yapılır. Hesap aktive edilince ilgili kurumların imza kullanma yetkisi tanınmış olur.
E-ihracat faturası kesmek isteyen mükelleflerin, bazı ayrıntılara dikkat etmesinde fayda var. Bunlar:
E fatura nasıl kesilir 2020 koşullarıyla anlattıktan sonra bu faturaların nasıl kullanılabileceğinden söz edelim. Portal üzerinden hazırlanan fatura, karşı tarafla kolayca paylaşılabilir. Faturayı alıcıya göndermek istediğinizde öncelikle belgeyi indirmelisiniz. E-faturayı indirip, çıktısını almanız gerekir. Ardından ıslak imza ile alıcıya iletmelisiniz. Bu faturayı e-posta şeklinde de gönderebilirsiniz.
Bir entegratör aracılığı ile düzenlenen ve alıcıya teslim edilen e-faturalar, yedi günlük süre içinde iptal edilebilir. Fakat bu sistem GİB portal için geçerli olmaz. Portal ile oluşturulan e-faturaların iptali mümkün değil.
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