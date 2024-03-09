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e-ihracatta yeni dönem! Önemli bilgilerin hepsini oradan paylaşacaklar

09.03.2024 12:19
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Ticaret Bakanlığı, çalışmalarını sürdürdüğü "e-Kolay İhracat Platformu (E-KİP)" ile ihracat alanında ihtiyaç duyulan temel bilgilerin ve eğitim içeriklerinin paylaşılmasını hedefliyor.

e-ihracatta yeni dönem! Önemli bilgilerin hepsini oradan paylaşacaklar

İhracatçılara yurt dışındaki müşterilerine doğrudan ulaşma imkanı sağlayan e-ticaret kanallarının ihracat modellerine dahil olması ve böylece dış satımda katma değerin artırılması için e-ihracatta dijitalleşme ve destekleme çalışmaları devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı'nın "2023 Yılı Faaliyet Raporu"na göre, bu çerçevede Bakanlıkça hazırlanan destek paketi kapsamında yararlanıcılar arasında yer alan şirketler, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazar yerleri ve B2B platformlarına, pazara girişten dijital pazar yerine, e-ihracat tanıtımından çevrim içi mağazaya kadar çeşitli alanlarda destekler sağlanıyor.

Geçen yıl iki pazar yeri, dört perakende e-ticaret sitesi, dört e-ihracat konsorsiyumu ve 89 şirket destek kapsamına alınırken, 159 yararlanıcı ön onay başvurusunda bulundu. 2023'ün ilk üç çeyreğinde 36 milyon lira destek ödemesi yapıldı.

"KOLAY İHRACAT PLATFORMU" İLE 71 BİNDEN FAZLA KAYITLI KULLANICIYA ULAŞILDI

İhracatta dijitalleşme çalışmalarının bir parçası olan "Kolay İhracat Platformu" ile ihracatçı ve girişimcilere, ihracat süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri her türlü bilgi ücretsiz sunuluyor.

Platform aracılığıyla kullanıcılar, ihraç etmek istedikleri ürüne ve ülkeye yönelik gerekli bilgilere detaylı şekilde ulaşabiliyor. Söz konusu platform üzerindeki diğer modüllere ek olarak geçen yıl "İş Kültürü Modülü" hizmete sunuldu.

Platform, açıldığı 2020 yılından bu yana 3,4 milyondan fazla kez görüntülendi. Bu süreçte platforma 550 bini aşkın kullanıcı girişi yapıldı ve 71 binden fazla kayıtlı kullanıcıya erişildi.

E-KİP İLE E-İHRACATA ODAKLANILIYOR

Bakanlık, söz konusu platforma benzer şekilde e-ihracat alanına yoğunlaşacak "e-Kolay İhracat Platformu" çalışmalarını da sürdürüyor.

E-KİP üzerinden hedef pazar ve pazar yeri önerisi getirilmesi, e-ihracat alanında ihtiyaç duyulan temel bilgilerin ve bu alana ilişkin eğitim içeriklerinin hazırlanarak paylaşılması planlanıyor.

Platforma, kullanıcılara e-ihracat sürecinin kapsamlı şekilde anlatılması amacıyla "Adım Adım e-İhracat Modülü" ile "Akıllı e-İhracat Robotu"nun eklenmesi hedefleniyor.

"Türkiye E-İhracat Platformu" ile de ülkenin ihracatçı envanterinin dijital ortama taşınması ve milli bir dijital B2B platformu kurulması, böylece firmaların e-ihracat yapmalarına imkan sağlanması amaçlanıyor. Bakanlık, söz konusu platformun uygulamaya alınması noktasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ile çalışmalarını sürdürüyor. (AA)Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İhracat
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