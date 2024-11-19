E-ticaret denince akla ilk o geliyordu! Türkiye'nin en büyük sitesiydi... Rekabet Kurumu Hepsiburada'nın satışına onay verdi: Artık Kazakların!

2000 yılında Hanzede Doğan tarafından kurulan Hepsiburada 5 Aralık 2023’te Nasdaq’ta işlem görmeye başlamıştı. Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinden biri olan Hepsiburada, pazaryerindeki 101 bin iş ortağı ile 12 milyon aktif müşteriye hizmet veriyordu; 2023 mali yılında yaklaşık 4 milyar ABD Doları tutarında toplam satış hacmi (Gross Merchandise Value- GMV) yaratmıştı.

HEPSİBURADA KAZAKLARA SATILDI

Çatısı altında birçok yan şirket bulunduran Hepsiburada'dan geçtiğimiz ay şaşırtan bir haber geldi. Kazakistan'ın en büyük online alışveriş grubu olan Kaspi.kz, Hepsiburada'nın hakim hissedarı olduğunu duyurmuştu.

REKABET KURUMU SATIŞI ONAYLADI

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada Hanzade Vasfiye Doğan Boyner’in tek kontrolünde bulunan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nin çoğunluk paylarının ve tek kontrolünün Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından devralınması işlemine izin verildiği belirtildi.

KAZAKİSTAN'IN EN POPÜLERİ

Kazakistan'ın en popüler uygulaması olan Kaspi.kz'nin SuperApp uygulaması 2023 yılında toplam 14 milyon aktif mobil kullanıcısı var. Kaspi Pay SuperApp, 2023'te 581 bin ticari ortağıyla Kazakistan'daki işletmelerin ve girişimcilerin tercih ettiği dijital ortak oldu.