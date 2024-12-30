FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. E-ticaretteki tevkifat uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi! 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

E-ticaretteki tevkifat uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi! 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

30.12.2024 20:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-ticaret kapsamında mal satışı ve hizmetlerde yüzde 1 olarak tespit edilen tevkifat oranının uygulamasına ilişkin usul ve esaslar tespit edildi. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, aracı hizmet sağlayıcılarının ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının, mezkur Kanun kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla hizmet sağlayıcılarına ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına yaptıkları ödemeler tevkifat kapsamına alınmıştı. Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

E-ticaretteki tevkifat uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi! 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Gelir Vergisi Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Daha önce Cumhurbaşkanı Kararı ile tevkifat oranının yüzde 1 olarak belirlenmesinin ardından söz konusu düzenlemenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalar yapmak ve örneklere yer vermek suretiyle de tebliğ yayımlandı.

KİMLER TEVKİFAT YAPMAKLA YÜKÜMLÜ OLACAK?

Aracı hizmet sağlayıcıları, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamı sağlayan gerçek ve tüzel kişiler ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcıları, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren faaliyetleri dolayısıyla aracılık yaptıkları ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapmakla yükümlü kılındı.

thumbs_b_c_02ceb0f7cbf7bc18256e88fb7a03f0d4

KİMLERDEN TEVKİFAT YAPILACAK?

Hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler ile elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret pazar yerinde ya da kendine ait elektronik ticaret ortamında mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcılarının yanı sıra yaptıkları mal satışı ve hizmet ifaları karşılığı kendilerine yapılan mal ve hizmet bedeli ödemeleri üzerinden aracılık yapanlarca tevkifat yapılacak.

Türkiye'deki iş yeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla faaliyet gösteren dar mükellef kurumların hizmet sağlayıcı veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcı olması durumunda, bunlara yönelik ödemelerden de tevkifat yapılacak.

KİMLERDEN TEVKİFAT YAPILMAYACAK?

Elektronik ticaret ortamında faaliyette bulunan ve ticari, zirai, mesleki faaliyeti nedeniyle vergi mükellefiyeti bulunmayanlar, Kanunun ilgili maddesi kapsamında vergiden muaf esnaf, kazançları basit usulde tespit edilenler ve hasılatları üzerinden Kanun kapsamında tevkifat yapılanlara yönelik ödemelerde tevkifat söz konusu olmayacak.

thumbs_b_c_e3255d5a33a92a923b6e8e8e85fe91cc

TEVKİFAT YAPILMAYACAK ÖDEMELER

Aracı hizmet sağlayıcıları ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcısı tanımına girmekle birlikte bunların kendilerine ait mal ve hizmet satışı yaptıkları ve yine mükelleflerin kendilerine ait mal ve hizmetleri sattıkları, diğer bir ifadeyle ödemeye aracılık edilmediği durumlarda, bu ödemeler üzerinden tevkifat yapılması söz konusu olmayacak.

Ayrıca geçiş döneminde, 2024 yılında gerçekleşen mal ve hizmet satışlarına ilişkin ödemelerin, hizmet sağlayıcılarına ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına Ocak 2025'te ödeme yapılması durumunda da bu ödemeler üzerinden tevkifat yapılmayacak.

TEVKİFAT MATRAHI

"Hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen mal satışı ve hizmet ifalarına ilişkin katma değer vergisi ve konaklama vergisi hariç ürün satış ve hizmet bedeli ile aracı hizmet sağlayıcılarının ya da elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının, ödül ve prim gibi adlar altında hizmet sağlayıcılarına ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına sağladıkları menfaatler" tevkifat matrahı olarak tanımlandı.

Gayrisafi tutar üzerinden tevkifat yapılacakken, katma değer vergisi ve konaklama vergisi tevkifat matrahına dahil edilmeyecek.

Taraflar arasında yapılan sözleşmeler kapsamında, komisyon ücreti, kargo bedeli, hizmet bedeli, banka komisyon ücretleri gibi adlarla hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına yapılan ödemelerden kesilen bedeller tevkifat matrahından düşülemeyecek.

Aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, hizmet sağlayıcılarına ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına 1 ay içinde gerçekleştirdikleri ödemeler üzerinden yaptıkları tevkifatları, izleyen ayın 26. günü akşamına kadar muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beyan edip ödemekle yükümlü olacak.

Mal satışı ve hizmet ifasında bulunanlara tevkifat yapılarak ödeme gerçekleştikten sonra müşterilerin ürünleri iade etmeleri durumunda, iade edilen ürün bedeli tevkifat matrahı ile ilişkilendirilmeyecek, mal satışı ve hizmet ifası yapanların geçici vergi beyannameleri ve yıllık beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilecek.

Aynı ay içinde, tevkif edilen verginin vergi dairesine beyan edilip ödenmeden önce ürünün ve bedelinin iade edilmiş olması durumunda ise iade edilen ürün bedeli üzerinden tevkifat yapılmayabilecek ve aracı hizmet sağlayıcıları ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının kayıtlarında gerekli düzeltme işlemi yapılabilecek.

Tevkif edilen vergiler, mal satışı ve hizmet ifası yapan mükellefler tarafından geçici vergi ve yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilecek.

Yıllık beyannamelerde mahsup edilemeyen tutarlar, daha önceki tebliğlerde yer alan düzenlemeler kapsamında iadeye konu edilecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
e-ticaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmzalar atıldı! Beklenen gerçekleşti... Galatasaray ilk transferini yaptı!

İmzalar atıldı! Beklenen gerçekleşti... Galatasaray ilk transferini yaptı!

Yeni vergi oranları Resmi Gazete'de yayımlandı! 2025 pasaport ücreti ne kadar oldu?

Yeni vergi oranları Resmi Gazete'de yayımlandı! 2025 pasaport ücreti ne kadar oldu?

Kansere yakalanmıştı! İsrail'de panik... Netanyahu'yu oraya götürdüler

Kansere yakalanmıştı! İsrail'de panik... Netanyahu'yu oraya götürdüler

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artırıldı: İşte yeni vergi oranları

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artırıldı: İşte yeni vergi oranları

En düşük emekli maaşının olabileceği en yüksek rakamı açıkladı!

En düşük emekli maaşının olabileceği en yüksek rakamı açıkladı!

Liste fiyatından 400 bin lira daha ucuz: 2025 öncesinde gemileri yaktılar

Liste fiyatından 400 bin lira daha ucuz: 2025 öncesinde gemileri yaktılar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.