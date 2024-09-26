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EBRD'den Türkiye için büyüme tahmini

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
26.09.2024 08:27
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin 2024 yılında yüzde 2,7 büyüyeceğini öngörerek, Mayıs ayında yaptığı tahminini korudu.

EBRD'den Türkiye için büyüme tahmini

EBRD'nin "Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.

Raporda, büyüme faktörlerinin yeniden dengelenmesi ve yatırımcı güvenindeki artışın da katkısıyla ekonomik büyümenin 2025 yılında yüzde 3,0'a kadar çıkacağı öngörüldü.

Raporda, Türkiye'deki son politika değişikliklerinin yanı sıra ülkenin Haziran 2024'te Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılması, yatırımcı güvenini artırmaya yardımcı olan faktörler olarak vurgulandı. Türkiye'nin kredi temerrüt takas primi de geçen yıl önemli ölçüde azaldı.

Raporda, Türkiye ekonomisindeki temel risklerin ise, yüksek enflasyon, Türk lirasının reel olarak değer kazanmasının ihracat ve turizm üzerindeki etkileri, bölgede yüksek jeopolitik gerginlikler ve kısa vadeli dış finansman ihtiyacının yoğun olması nedeniyle küresel finansman koşullarının sıkılaşması olduğu belirtildi.

Cari açığın azaldığına işaret edilen raporda, ülkede kısa vadeli dış borcun GSYH'nin yüzde 20'si seviyesinde olduğuna işaret edildi.

EBRD, 2023 yılında Türkiye'ye rekor düzeyde 2,5 milyar euro yatırım yaptı ve bu yatırımların yarısından fazlası ülkenin yeşil dönüşümüne destek sağlayan projelere gitti.

EBRD tarafından yakın zamanda yayınlanan bir ülke değerlendirmesi, Türkiye'nin üretkenliği artırması ve insan sermayesi gelişimini iyileştirmesi, aynı zamanda özel sektörün finansmana erişimini genişletmesi gerektiğini öne sürdü. Yapısal reform gündemini canlandırmak ve ülkenin uzun vadeli büyüme potansiyelini etkileyen sistemsel sorunları ele almak da Türkiye'nin ekonomik potansiyeline ulaşmasına yardımcı olabilecek önlemler olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
büyüme
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