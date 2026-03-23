ECB: Fiyat artışları kalıcı bir sürece evrilirse müdahale etmeliyiz

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, para politikasının, Orta Doğu'daki çatışmaların büyüme ve enflasyon üzerindeki ilk şok etkilerini durdurmakta yetersiz kalacağını, fiyat artışlarının kalıcı bir sürece evrilmesi durumunda müdahale etmeleri gerektiğini belirtti.

De Guindos, İspanyol gazetesi El Mundo’ya verdiği röportajda, Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik etkilerini ve bankanın yol haritasını değerlendirdi.

Para politikasının, söz konusu çatışmaların büyüme ve enflasyon üzerindeki ilk şok etkilerini durdurmakta yetersiz kalacağını vurgulayan de Guindos, "Ancak ECB durumu yakından izliyor. Eğer fiyat artışları beklentilere yerleşir ve 'ikinci tur etkileri' dediğimiz kalıcı bir sürece evrilirse müdahale etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

De Guindos, işletmeleri ve sendikaları, bu enflasyon şokunu geçici kabul etmeye çağırarak, aksi takdirde diğer mal ve hizmetlerin de hızla pahalılanacağı uyarısında bulundu.

ECB’nin faiz oranlarını sabit tuttuğu son toplantısına atıfta bulunan de Guindos, yüksek enerji maliyetlerine rağmen Avro Bölgesi'nde bir resesyon beklemediklerinin altını çizdi.

De Guindos, yaz aylarından önce bir faiz artırımı olasılığına değinen belirli bir rota taahhüt etmediklerine işaret ederek, "Nisan ayında yapılacak bir sonraki toplantımızda elimizde çatışmanın etkilerine dair daha fazla veri olacak. Manşet ve çekirdek enflasyonun yanı sıra enerji, gübre ve gıda fiyatlarındaki gelişmelere göre karar vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

Bütçe disiplini ve artan savunma harcamalarına dikkati çeken de Guindos, şunları kaydetti:

"Savunma harcamalarının artacağı bu dönemde mali alanın sınırlı olduğu unutulmamalı. Hükümetler genel vergi indirimleri yerine, savunmasız gruplara yönelik geçici ve hedefli desteklere odaklanmalı. Mevcut belirsizlik ortamında güncel bir bütçeye sahip olmak kritik önemdedir."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu! Rekor uçuş sayısıİstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu! Rekor uçuş sayısı
Bakan Işıkhan: Belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 244'e çıktıBakan Işıkhan: Belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 244'e çıktı

En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Altın sert çakıldı, düşüş durdurulamıyor: İşte çeyrek altın fiyatı

Altın sert çakıldı, düşüş durdurulamıyor: İşte çeyrek altın fiyatı

Depoları doldurmayan pişman olacak! Dikkat çeken 'petrol' tahmini

Depoları doldurmayan pişman olacak! Dikkat çeken 'petrol' tahmini

