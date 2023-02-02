Ece Üner birden yükseldi çok sert çıktı! 'Zamlar fahiş durum mafiş, yenilecek kazık değil' Sayı 250 bini aştı

Dün akşam ana haber bülteninde öğretmenlerin dosyasını açan Ece Üner, söylediği sözlerle sosyal medyada gündem oldu! Özel okullarda kazanın kaynamaya devam ettiğinin altını çizen Ece Üner, 'Veliler çocuklarını okuldan almaya başladı. Öğretmenler odasından da isyan sesleri yükseliyor. Mevsimlik işçi gibi çalışan öğretmenler özel okullardaki işlerinden ayrıldı. Kopuş başladı' dedi.

Özel okullar yüksek oranda zam yaptı, aileler dayanamadı. TV100'ün haberine göre bazı özel okullar, öğretmenlere o zamlardan paylarına düşeni vermedi. Asgari ücret bandında çalışmaya zorlanan öğretmenler ise işi bıraktı.

'ÖĞRETMENLERLE ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞI YAPILIYOR! GERİ VERİN...'

Ece Üner ile Ana Haber'e röportaj veren bir öğretmen şu ifadeleri kullandı: 'Asgari ücret her yükseldiğinde kurum öğretmene dayatma yapıyor. 8.500 TL'nin üstünde olan 1.500 TL'yi bana getireceksin seninle anlaşmamız 7000 TL'ydi diyor.'

%65 SINIRINA UYULMUYOR!

Bakanlık zam sınırını yüzde 65 olarak belirledi fakat uyan yok, bir şekilde kılıfına uyduruluyor! Özel okulların kırtasiye ve genel giderlere yapılan zamlar sonrası yaklaşık 250 bin öğrenci, özel okullardan ayrıldı. Devlet okulları tercih edildi.

250 BİN ÖĞRENCİ ÖZEL OKULLARDAN AYRILDI

250 bin öğrencinin özel okuldan ayrılması, öğretmenleri de etkiledi. Yaklaşık 20 bin öğretmen de görevlerinden ayrıldı. Özel okulda çalışan öğretmenlerden bazıları görev tanımlarının dışında işlerde çalıştırıldığını belirtti. Öğretmenler, 2014 yılındaki taban fiyat uygulamasını talep ediyor.



