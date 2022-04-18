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Eczacılardan uyarı: Cebinizden aylık 1000 lira fark çıkabilir

18.04.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eczacılar son dönemde bazı ilaç firmaları SGK’nın belirlediği kamu kurum iskontoları uygulamadığını belirterek aradaki fiyat farkını hastaların ödemek zorunda kalacağını açıkladı.

Eczacılardan uyarı: Cebinizden aylık 1000 lira fark çıkabilir

Türk Eczacıları Birliği(TEB) ve 54 bölge eczacı odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, SGK geri ödeme listesindeki ilaçlar için ilaç firmalarından istediği iskontoları bazı ilaç firmalarının uygulamadığı bildirildi. Açıklamada bu durumun ilaca erişimi güçleştirdiği gibi, aradaki farkın da hastalara çıkarıldığı vurgulandı.

Son dönemde bazı ilaç firmaları SGK’nın belirlediği kamu kurum iskontolarını uygulamaktan kısmen ya da tamamen vazgeçtiğine değinilen açıklamada, “Defalarca gündeme getirmemize rağmen sorun çözüme kavuşmamıştır ve artarak devam etmektedir. Kronik hastalıklarda kullanılan çok sayıda ilaçta dahi kamu kurum iskontosu yapmayan bazı ilaç firmaları, şimdi de hayati önem taşıyan diyaliz ilaçlarında halk sağlığını tehdit eden bu tutumlarını sürdüreceklerini beyan etmişlerdir” denildi.

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Sürecin aynen devam etmesi halinde kronik böbrek yetmezliği bulunan hastaların cebinden aylık 1000 TL fiyat farkı çıkacağına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“İnsan sağlığını her türlü koşuldan üstün tutan bir mesleğin temsilcileri olarak, halkımıza sunduğumuz sağlık hizmetini sürdürülemez hale getiren bu sorunun devamı halinde, hastalarımızın ilaca erişimde yaşayacağı sıkıntılardan ciddi anlamda endişe duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz.”

Açıklamada, konunun taraflarının SGK ile ilaç firmaları olmasına rağmen hastalarla eczacıların karşı karşıya geldiğine vurgu yapılarak, “Gerekli çözüm, SGK ve ilaç firmaları tarafından sağlanmalı ve hastaların mağduriyeti acilen giderilmelidir”

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