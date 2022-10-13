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Eczanelere ödenen reçete başı ücretler değişti mi? Eczanelere ödenen reçete başı ücretlerde güncelleme: Yüzde 100 oranında artırıldı!

13.10.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eczanelere reçete başı ücret desteği ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklamada bulunuldu. Konuya ilişkin olarak 'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar' Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Eczanelere ödenen reçete başı ücretler değişti mi? Eczanelere ödenen reçete başı ücretler ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan karar haberimizde...

Eczanelere ödenen reçete başı ücretler değişti mi? Eczanelere ödenen reçete başı ücretlerde güncelleme: Yüzde 100 oranında artırıldı!

Eczanelere ödenen reçete başı ücretlerde güncelleme yapılacağı aktarıldı. İlaç fiyatları göz önüne alınıp eczanelerde ilaç başına karlılık oranlarını belirleyen fiyat baremleri güncellendi. Eczanelere ödenen reçete başı ücretler değişti mi? Eczanelere ödenen reçete başı ücretler ile ilgili detaylar haberimizde...

ECZANAŞERE REÇETE BAŞI ÜCRET DESTEĞİNDE GÜNCELLEME

Eczanelerin ilaçtaki karlarının artırılması sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (SGK) eczanelere ödenen reçete başı ücretlerde güncelleme yapılacağı ifade edildi.

Güncel ilaç fiyatları baz alınarak ilaç başına karlılık oranlarını belirleyen fiyat baremleri tekrar belirlendi.

Yapılan açıklamaya göre; 10 TL- 50 TL- 100 TL ve 200 TL olan fiyat baremleri, yüzde 100 oranında artırıldı.

Eczacıların ilaç fiyat baremlerinde yapılan artışın dışımda başka bir konuya daha değinildi.

Yapılan açıklamaya göre söz konusu iyileştirmelere ek olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan eczanelere ödenen reçete başı ücretlerde de güncelleme yapılacak.

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resmi gazete reçete Eczane
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