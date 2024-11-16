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'Efsane Kasım değil efsane pazarlama taktiği' diyerek sitem etti! Alışveriş tutkunlarına TESK Başkanı'ndan uyarı: 'Sizi mutlu edecekken üzebilir'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
16.11.2024 11:07
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Yılın son aylarında markalar indirimler yaparak alıcıları memnun ediyor. Dev indirimlerin yapıldığı bu zamanlarda vatandaşların daha da dikkatli olması gerekiyor. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu durum aslında ‘Efsane Kasım' değil, efsane bir pazarlama taktiği oldu. İlgili meslek odalarının izni olmadan yapılan indirimlere itibar edilmemeli” şeklinde konuştu.

'Efsane Kasım değil efsane pazarlama taktiği' diyerek sitem etti! Alışveriş tutkunlarına TESK Başkanı'ndan uyarı: 'Sizi mutlu edecekken üzebilir'

'Kara cuma', 'efsane kasım' derken yılın son iki ayı dev indirimlerle geçiyor. Markaların yüzde 80'lere varan indirimleri ile vatandaşın alışveriş iştahı açılıyorken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den alışveriş sevdalılarına uyarı geldi.

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"BAKANLIK DENETLEMELİ"

Palandöken, yüzde 80'lere varan indirim modelinin gerçekçi olmadığını vurgulayarak, şu sözleri söyledi:

“Böylesine yüksek kar marjları gerçekçi değil. Yüzde 80-100 gibi indirim oranları sürdürülebilir bir kazanç modeli olamaz. Bu nedenle bu kampanyaların Bakanlık tarafından denetlenmesi gerekiyor. Aynı şekilde, güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapılmasının sakıncalarına da dikkat edilmeli. 3D güvenlik doğrulaması olmayan yerlerden alışveriş yapan vatandaşlar, mağduriyetlerini sıkça dile getiriyor. İnsanlar, dokunup görmedikleri ürünleri cazip fiyatlarla sipariş ederken, sonunda hayal kırıklığı yaşayabiliyorlar. Tabii ki çağdaşlıktan geri kalmamamız gerekiyor. Ancak bu durumda yapılacak şey, güvenli sitelerden alışveriş yapmak. Ayrıca fiyatlardaki anormalliklerin oturması, istikrar sağlanması ve vatandaşların bütçelerine uygun alışveriş yapmaları için bu tür aldatıcı kampanyaların önüne geçilmesi şart. İnsan sağlığına zarar veren veya kalitesiz ürünlerin satışını engellemek, tüketicinin korunması adına önemli bir adım olacaktır”

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ÜRÜNLER DEĞERLENDİRİLMELİ

İndirim dönemlerinde yoğun alışveriş yapılmasından kaynaklı fırsatçılara da gün doğduğunu belirten Palandöken, “Vatandaşlar, görmeden aldıkları birçok ürünle ilgili hataların arttığını fark ediyor. Bu nedenle meslek odalarının ve esnaf birliklerinin izinleriyle gerçek indirimlerin yapılması, bu kampanyaların görünür bir yerde ilan edilmesi ve ürünlerin kalitesinin değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

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"SİZİ MUTLU EDECEKKEN ÜZEBİLİR"

Fiyatların indirim zamanı şişirilip şişirilmediğine bakılması gerektiğinin altını çizen Palandöken," Aksi takdirde, paranız boşa giderken sizi mutlu etmesi gereken alışverişler mutsuzluk oluşturabilir. Bu durumun bütün sektörlere yayıldığını görmek mümkün. İnsanlar geçim derdinde ve bütçeleri sınırlı olsa da, temel ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. Ancak, bu tür "efsane günler" adı altında yapılan kampanyaların denetlenmesi ve doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Bakanlıklar, yerel yönetimler ve bu konuda tecrübeli, güvenilir kişilerin analizleri ile fiyatların ve ürünlerin kalitesinin kontrol edilmesi şart. Aksi takdirde, sonuç genellikle hüsran oluyor” sözlerini kullandı.

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