EFT ve havale arasındaki fark nedir? EFT ve havale nedir?

EFT ve havale işlemleri, bilişim çağının getirileriyle birlikte gelişen mobil ve internet bankacılığı sayesinde saniyeler içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Bu işlemlerin aynı zamanda banka şubeleri ve ATM'lerden de gerçekleştirilmesi mümkündür.

EFT ile Havale Arasındaki Fark Nedir?

EFt işlemi, farklı bankalar arasında gerçekleştirilen para transferi işlemlerini tanımlamak için kullanılır. Havale ise aynı bankada mevcut hesaplar arasındaki para transferi işlemlerini ifade eder.

Bu iki işlem arasındaki bir diğer fark ise işlem saatleri ile alakalıdır. EFT; sadece mesai saatlerinde ve hafta içi günlerinde gerçekleştirilebilir. Havale ise haftanın yedi günü boyunca 24 saat gerçekleştirilmesi mümkün olan bir işlemdir.

EFT Nedir?

Bankacılık sektöründe EFT işlemi farklı bankalar arasında gerçekleşen para transferleri işlemidir. EFT’nin açılımı “Elektronik Fon Transferi” şeklindedir.

Bankadan bankaya değişmekle birlikte genellikle EFT işlemleri 08:30 ila 17:15 arasında gerçekleşmektedir. Doğru saat dilimi için bankanızla iletişime geçmeniz gerekir.

EFT işlemlerinden alınan ücretler 2021 yılında yeniden düzenlendi. Buna göre EFT işlemlerinde tutar 1000 lira ve altında ise 1 TL iken, 1000 lira ila 50000 lira arasındaki EFT işlemlerinde 2 lira ila 10 lira arasında değişen ücretler alınmaktadır. 50 bin lira üzerindeki EFT işlemlerinde ise 25 ila 100 lira arasında bir EFT ücreti çıkmaktadır.

EFT Nasıl Yapılır?

EFT işlemi bankamatikten veya internet bankacılığından 26 habeli IBAN numarası girilerek gerçekleştirilmektedir. EFT işlemlerinde hafta sonu veya hafta içi mesai saatleri dışında bir işlem yaparsanız işleminiz bir sonraki iş gününün mesai başlangıcında karşı tarafın hesabına yansıyacaktır.

EFT Ne Zaman Hesaba Geçer?

EFT işlemi banka yoğunluklarına bağlı olarak 10 ila 15 dakika içerisinde alıcı hesabına yansımaktadır. Fakat bankaların EFT sistemlerinde yaşanan yoğunluklar yüzünden bu süre bazen uzayabilmektedir.

Havale Nedir?

EFT’nin aksine havale aynı banka kuruluşları arasında gerçekleşen para transferi işlemlerine verilen addır. Havale işlemi hafta içi veya hafta sonu fark etmeksizin günün her saati gerçekleştirilebilir.

Havale Ücreti Var mı?

Hayır, EFT’nin aksine havale işlemi gerçekleştirilirken herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Havale Ne Zaman Hesaba Geçer?

Havale işlemi EFT işlemine göre çok daha kısa süre içerisinde gerçekleşmektedir. Genellikle havale işlemlerinde aynı dakika içerisinde tarafların hesaplarına para transferi yansımaktadır.



