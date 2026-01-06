FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

EFT ve havale ücretlerine zam geldi! O tarih itibarıyla geçerli olacak

Bankaların para transfer işlemlerine Şubat ayı itibarıyla zam geliyor. Buna göre EFT ve havale ücretleri, enflasyon oranı doğrultusunda artırılacak. Peki Şubat itibarıyla para transferinde ne kadar para kesintisi yapılacak? İşte detaylar...

EFT ve havale ücretlerine zam geldi! O tarih itibarıyla geçerli olacak
Ezgi Sivritepe

EFT ve havale ücretlerine zam geldi. Mevzuat gereği yapılan zam ile beraber para transfer işlemlerinde para kesintileri yüzde 30,9 oranında artırıldı.

Ayrıca, tutar basamakları da yükseltildi. Yapılan değişikliklere göre EFT ve havalede 6 bin 300- 304 bin 800 TL olan basamaklar 8 bin 300- 399 bin TL aralığına yükseltildi.

EFT ve havale ücretlerine zam geldi! O tarih itibarıyla geçerli olacak 1

YENİ ÜCRETLER NE KADAR OLDU?

Yapılan düzenlemeye göre 2026 yılında farklı banka hesaplarına gönderilecek para transferlerinde en alt basamaktaki ücret 6,40 TL'den 8,37 TL'ye yükseltildi.

Yeni ücretler şubat ayından itibaren geçerli olacak.
EFT ve havale ücretlerine zam geldi! O tarih itibarıyla geçerli olacak 2

2026 yılında EFT ve havalelerden alınacak ücretler basamaklara göre şöyle olacak:

  • 8 bin 300 Türk Lirasına (TL) kadar yapılacak para transferlerinde EFT ücreti 8,37 TL olacak.
  • 8 bin 300 TL ile 399 bin TL arasında yapılacak işlemlerde ise EFT komisyonu 16,76 TL'ye çıkacak.
  • 399 bin TL üstü EFT'lerde ise ücret 209,38 TL olacak.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk kez mobilden Akbanklı olan KOBİ'lere kredi kampanyasıİlk kez mobilden Akbanklı olan KOBİ'lere kredi kampanyası
Ülker'de üst düzey atama! Satış Başkan Yardımcılığı görevine Kayhan Zenginoğlu getirildiÜlker'de üst düzey atama! Satış Başkan Yardımcılığı görevine Kayhan Zenginoğlu getirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
havale Banka kartı EFT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

İslam Memiş'ten akaryakıt açıklaması

İslam Memiş'ten akaryakıt açıklaması

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.