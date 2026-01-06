EFT ve havale ücretlerine zam geldi! O tarih itibarıyla geçerli olacak

EFT ve havale ücretlerine zam geldi. Mevzuat gereği yapılan zam ile beraber para transfer işlemlerinde para kesintileri yüzde 30,9 oranında artırıldı.

Ayrıca, tutar basamakları da yükseltildi. Yapılan değişikliklere göre EFT ve havalede 6 bin 300- 304 bin 800 TL olan basamaklar 8 bin 300- 399 bin TL aralığına yükseltildi.

YENİ ÜCRETLER NE KADAR OLDU?

Yapılan düzenlemeye göre 2026 yılında farklı banka hesaplarına gönderilecek para transferlerinde en alt basamaktaki ücret 6,40 TL'den 8,37 TL'ye yükseltildi.

Yeni ücretler şubat ayından itibaren geçerli olacak.



2026 yılında EFT ve havalelerden alınacak ücretler basamaklara göre şöyle olacak: