Eğer maaşınız zamanında ödenmiyorsa... Devletten önemli açıklama!

Çalışma hayatında çok sık yaşanan bir hak gasbı sorunu olan geç ya da eksik maaş ödemesi ile ilgili çalışanların yapabileceği çok şey var. 4857 Sayılı İş Kanunu işverenlerin çalışanlara maaşlarını zamanında ve tam olarak ödemesini karara bağlıyor. İş Kanunu uyarınca işverenler çalışanlarının ücretlerini her ayın başında ve en geç ayda bir olacak şekilde ödemek zorundadır (Toplu iş sözleşmesi vb. durumlardaki özel hükümler taraflarca kabul edilmişse bu durum değişebilir). Aynı kanun işverenin maaşları geciktirme hakkını da saklı tutar ancak bu gecikmeyi 20 gün ile sınırlandırır. İstisnai durumlar haricinde ve maaş ödemesinin 20 günü aşacak şekilde gecikmesi durumunda ise çalışanlara bazı haklar doğuyor. Tazminata kadar uzanan bu haklarla ilgili detayları sizin için araştırdık.

MAAŞLAR HANGİ DURUMLARDA VE NE KADAR GECİKEBİLİR?

İşverenin ay başlarında ödemekle yükümlü olduğu maaşlar belli durumlarda geciktirilebilir. İşvereni zorlayabilecek mücbir sebepler -yangın, doğal afet, iflas, hastalık vb.- nedeniyle konulan geciktirme müddeti işverenin kendi iradesi dışında gerçekleşebilecek olaylar öngörülerek tanınmıştır. Ancak işçilerin haklarını korumak adına maaşların ödenmesinin gecikmesi 20 günle sınırlandırılır. 21. günden itibaren işçilerin hakları doğar. Ekonomik durumu ve işlerin kötülüğünü ileri sürerek ödemeyi geciktiren işverenler işçilerle bir şekilde anlaşmaya çalışsa da bu gerekçelerin hukuki bir karşılığı yoktur.