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Eğitim Bir-Sen'den memur zammına ilişkin açıklama: Müzakere edilebilir bir teklif bekliyoruz

17.08.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin verdiği teklifi değerlendiren Eğitim Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, sunulan rakamların talepleri karşılamadığını, kamu işvereninin müzakere edilecek yeni bir teklif sunmasını beklediklerini kaydetti.

Eğitim Bir-Sen'den memur zammına ilişkin açıklama: Müzakere edilebilir bir teklif bekliyoruz

Eğitim Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, kamu işvereninin, Memur-Sen’in teklifinden 18 gün, ilk oturumun gerçekleşmesinden 10 gün sonra, teklifini sunduğuna ve bu yönüyle teklifin geç geldiğine vurgu yaptı. Miran, “İçerik itibariyle beklentilerin, olması gerekenin, adalet eşiğinin uzağında tekliflerle karşılaştık. Kamu işvereni, maaş ve ücretlere 2022’de yüzde 5+yüzde 6, 2023’de yüzde 6+yüzde 6 olmak üzere toplamda iki yıllık 23 puanlık bir artış önerdi. Bunun dışında somut, hesaplanabilir, tarihi, içeriği, kapsamı, uygulama süreci bilinir ya da öngörülebilir bir teklif sunmadı.

NE YAZIK Kİ NETLİK YOK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız tarafından ifade edilen teklif içeriğinde; 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel, refah payı gibi bizim tekliflerimizde yer alan ana konularla ilgili müzakere etme eğilimi hissettirecek bir netlik ne yazık ki söz konusu değildir” diye konuştu.

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"MAKUL BİR TEKLİF GELMELİ"

Kamu işvereninin teklifinin müzakere aşamasını başlatmaktan uzak olduğunu belirten Miran, sunulan teklifin toplu sözleşme pazarlığının başlamasını sağlayacak nitelikte olmadığını kamu işvereninin müzakere zemini oluşturacak yeni ve makul bir teklifle gelmesi gerektiğini söyledi. Toplu sözleşmenin zaman baskısı olmadan veya oldu bittiye getirilmeden pazarlıkla neticelenmesi gerektiğine vurgu yapan Miran, "Bunun için de yeni ve kapsamlı bir teklifin hazırlanarak, 5. dönem toplu sözleşmenin zararlarını tazmin edecek, kayıplarımızı giderecek, memuru enflasyona ezdirmeyecek, emeğimize yaraşır yeni bir teklifin pazarlığa imkan tanıyacak şekilde sunulmasını istiyoruz. Buna göre Memur Sen ve Türkiye Kamu Sen Konfederasyonlarının da ortak talebi taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı yapılması, vergi diliminde düzenleme, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tüm memurlara verilmesi, özel hizmet tazminatı ve toplu sözleşme ikramiyesinin arttırılmasıdır” dedi.

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Öte yandan 6.Dönem Toplu sözleşme takvimine göre, 22 Ağustos’a kadar uzlaşı sağlanması gerekiyor. Uzlaşı olmaması durumunda ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye giriyor ve 31 Ağustos’a kadar çalışmalarını tamamlayıp, kararını açıklıyor. Kurulun aldığı karar kesinlik taşıyor. Böylelikle toplu sözleşme metni, uzlaşma olsun veya olmasın eylül ayına kadar netleştirilmiş oluyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
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