Eğitim teknolojilerine yön verenler İstanbul’da buluşuyor

İSTANBUL (AA) - GESS Türkiye & Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ) 2020, eğitim teknolojilerine yön veren ulusal ve uluslararası ölçekli tedarikçileri 2-4 Nisan'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda buluşturacak.

GESS Türkiye açıklamasına göre, Tarsus Turkey tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün (YEĞİTEK) iş birliği ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ile Arçelik sponsorluğunda düzenlenecek GESS Türkiye & Türkiye ETZ 2020, eğitim sektörünün nabzını tutacak.

Eğitim uzmanlarının en yeni ürün, teknoloji, hizmet ve uygulamaları yerinde görebildiği, yurt içi ve yurt dışından profesyonel alıcılar, devlet okulu ve özel okul yöneticileri, müdürleri, sahipleri, yatırımcıları ve satın alma kararı veren yöneticileriyle tedarikçilerin doğrudan bir araya geldiği büyük bir teknoloji, bilgi ve ticaret platformu olacak etkinliğe, ulusal ve uluslararası firmaların katılımları da devam ediyor.

Türk eğitim sektörünü, yeni iş birlikleri, teknoloji satın almaları, bilgi paylaşımları ve eğitim dünyasının yeniliklerini keşfetmek üzere İstanbul’da buluşturacak olan GESS Türkiye, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ile birlikte 2-4 Nisan'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek.