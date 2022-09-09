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Ehliyet alacaklar dikkat! Dikkat çeken zam açıklaması: 6 bin lira...

09.09.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyet ile ilgili son dakika gelişmesi! Ehliyet sahibi olmak isteyenler için dikkat çeken zam açıklaması geldi. Artan maliyetler dolayısıyla ehliyet fiyatlarının 6 bin lira ve üzerine çıkabileceği iddia edildi. Ayrıca ehliyet almak isteyenlere 'vakit kaybetmeden kayıt yaptırın' uyarısı geldi. İşte ehliyet fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması...

Ehliyet alacaklar dikkat! Dikkat çeken zam açıklaması: 6 bin lira...

Yeni yılda ehliyetlere yapılacak zamla ilgili flaş açıklama geldi. 2022 yılındaki enflasyon rakamlarına rağmen ehliyet kursu fiyatlarında değişiklik yapılmadığını belirten Sakarya Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği, artan maliyetler dolayısı ile 2023 yılında ‘B sınıfı’ ehliyeti fiyatlarının ülke genelinde 6 bin lira ve üzeri seviyelerine çıkabileceğini duyurdu.

'6 BİN LİRA SEVİYELERİNE ÇIKABİLİR'

Sakarya Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği, 2022 yılı ve 2023 yılındaki değişiklikler için masaya oturdu. 2022 yılında yüzde 80’lere çıkan enflasyona rağmen ehliyet kursu fiyatlarında değişiklik yapılmadığına dikkat çeken dernek, 2023 yılında ‘B sınıfı’ ehliyet fiyatlarının artan maliyetlerle birlikte 6 bin lira seviyelerine çıkma ihtimali olduğuna değinerek vatandaşları uyardı.

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'VAKİT KAYBETMEDEN KAYIT YAPTIRIN'

Fiyat artışı öncesinde ehliyet alacak vatandaşları kurslara kayıt olmaya davet eden Sakarya Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Dernek Başkanı Dursun Aydın, “Yılbaşından bu yana özellikle akaryakıta, lastik ile araç fiyatlarına, araç parçası ve işçiliklere defalarca, asgari ücrete iki kez zam geldi. Özellikle enflasyonun yüzde 80’lere çıktığı bu zorlu şartlarda zam yapmayıp kendimizi zorlayarak vatandaşlarımızı korumaktayız. Fakat ayakta durabilmemiz ve hizmetimize devam edebilmemiz için yılsonu itibariyle ‘B sınıfı’ ehliyet fiyatlarının tüm Türkiye'de ve dolayısıyla şehrimizde ortalama 6 bin lira ve üzeri seviyelere çıkacağı beklentisindeyiz. Vatandaşlarımızı yeni yıl öncesi ehliyet ve harçlara gelmesi beklenen ciddi artışlardan önce, ehliyetleri için vakit kaybetmeden sürücü kurslarına kayıt yaptırmaları konusunda hassasiyetle bilgilendiriyoruz” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ehliyet Zam
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