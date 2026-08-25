Ehliyet alacaklar dikkat! Direksiyon başına geçmenin maliyeti arttı

Ehliyet sahibi olmak isteyenler için kurs, sınav ve harç ücretlerinin toplamı 35 bin lirayı aştı. Sektörde yaklaşık 4 yıldır eğitmenlik yapan Selin Şimşek, adayların ehliyet alma sürecinde karşılaştığı eğitim aşamalarını ve güncel maliyetleri anlattı.

Özellikle gençler ve öğrencilerin kurs ücretlerini yüksek bulduğunu belirten Şimşek, fiyatların kapsamlı eğitim süreci ve artan maliyetler nedeniyle yükseldiğini ifade etti.

EĞİTİM SÜRECİ 2,5-3 AYA YAYILIYOR

Ehliyet eğitiminin sanıldığı kadar kısa bir süreç olmadığını belirten Şimşek, adayların yaklaşık 2,5-3 ay boyunca eğitim aldığını söyledi. Şimşek, “Ücretler ilk bakışta öğrenciler için biraz pahalı görünebilir. Ancak adaylar 2,5-3 aylık bir süreçte tam teşekküllü bir eğitim alıyor. 34 saatlik teorik eğitimin ardından sınav aşamasına geçiliyor ve sonrasında 16 saatlik direksiyon eğitimi veriliyor. Eğitimin eksiksiz verilmesi ve sürecin uzunluğu maliyetlere yansıyor” dedi.

AKARYAKIT VE ARAÇ GİDERLERİ FİYATLARI ARTIRIYOR

Kurs maliyetlerindeki yükselişte akaryakıt fiyatları ile araç bakım giderlerinin de etkili olduğunu dile getiren Şimşek, “Yakıt fiyatları hiçbir şekilde yerinde durmuyor. Araç bakımları ve benzin giderleri artış gösterdikçe, maalesef bu durum kurs ücretlerine de yüksek miktarda bir zam olarak yansıyor” ifadelerini kullandı.

EHLİYETİN TOPLAM MALİYETİ 36 BİN LİRAYI BULUYOR

Adayların karşılaşacağı güncel ödemeleri de sıralayan Şimşek, kurs ücretinin yaklaşık 23 bin 500 lira olduğunu belirtti. Buna 1.250 liralık teorik sınav ücreti ve 2 bin liralık direksiyon sınavı ücretinin eklendiğini aktaran Şimşek, sınavları başarıyla geçen adayların devlete 8 bin 869 liralık harç ödediğini söyledi.

Şimşek, “Şu an için kurs ücreti 23 bin 500 lira civarında. Bunun yanı sıra bin 250 lira teorik sınav ücreti ve 2 bin lira direksiyon sınav ücreti bulunuyor. Sınavları geçen adayların en son devlete ödediği 8 bin 869 liralık bir devlet harcı mevcut. Yani aday hiçbir sınavdan kalmazsa ehliyet almak toplamda 35-36 bin liraya mal oluyor” diye belirtti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır