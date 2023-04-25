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Ehliyet ve eski nüfus cüzdanı ile oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilir miyim? 14 Mayıs YSK sandık sorgulama

25.04.2023 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oy kullanma belgeleri seçime az bir zaman kala gündeme geldi. Vatandaşlar hangi belgelerle oy kullanabileceklerini araştırıyor. Nüfus cüzdanlarını henüz yenilememiş olanlar oy kullanıp kullanamayacağını merak ediyor. 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde, seçmenlere yönelik bilgilendirme ve seçim hazırlıkları devam ediyor. Peki, Ehliyet ve eski nüfus cüzdanı ile oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilir miyim?

Ehliyet ve eski nüfus cüzdanı ile oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilir miyim? 14 Mayıs YSK sandık sorgulama

14 Mayıs seçimleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılan seçim takvimine göre, 7 Mayıs 2023 Pazar gününe kadar seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması tamamlanacak. Eski nüfus cüzdanı ile oy kullanılıp kullanılamayacağı araştırılıyordu. Seçmenlerin eski kimlik kartı ile oy kullanmasına ilişkin karar açıklandı. İşte oy kullanabilmek için gerekli belgeler...

OY KULLANABİLMEK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

135 Sayılı Genelge’ye göre seçmenler pasaport, geçici nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, evlilik cüzdanı, sürücü belgesi gibi Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve fotoğrafının yer aldığı diğer resmi belgeler ile oy kullanabilecek.

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Seçim Kurulu’nun oy kullanmak için en önemli şartı, seçmenin kimlik numarasını ve fotoğrafını içeren resmi bir belgeyi ibraz etmek. Bu kapsamda eski ve yeni kimlik kartlarının yanı sıra avukat, noter ve askeri personel gibi resmi meslek kimlikler de geçerli olacak.

EHLİYET VE ESKİ NÜFUS CÜZDANI İLE OY KULLANILIR MI?

Seçim Kurulu, 2023 seçimleri için yeni kimlik zorunluluğuna ilişkin hem eski hem de yeni kimlik kartlarının oy kullanmada kabul edileceğini açıkladı.

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SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILABİLİR Mİ?

Seçimlerde seçmen kağıdının bulundurulması zorunlu değildir. Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanmaK mümkün olacak. 14 Mayıs seçimlerinde yanınızda T.C Kimlik Numaralı; T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli bir belge olması yeterlidir.

YSK SEÇMEN SANDIĞI SORGULAMA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde 60 milyon 697 bin 843’ü yurtiçi olmak üzere toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Seçmen kaydı sorgulama hem YSK hem de e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Yurt içinde ikamet eden seçmenler kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturanların seçmen bilgilerini görebilecek. YSK'nın sorgula ekranında hangi sandıkta oy kullanacağınızın bilgisi de bulunuyor.


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