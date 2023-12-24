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Ehliyet ve kimlik kartlarını yenilemek için son gün ne zaman? 31 Aralık öncesi uzun kuyruklar oluştu ama...

24.12.2023 08:14 | Son Güncelleme:
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Yeni yıl öncesi ehliyet ve kimlik kartlarının yenilenmesiyle ilgili ortaya atılan 'Son tarih 31 Aralık, yenilemeyene ceza kesilecek' iddiası gündem oldu. Aralık ayının son günlerinde nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunluklar dikkat çekerken, yetkililerden açıklama geldi. İddiaların aksine yeni kimlik kartı için bir son tarih olmazken; eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için son tarih ise 31 aralık 2024.

Ehliyet ve kimlik kartlarını yenilemek için son gün ne zaman? 31 Aralık öncesi uzun kuyruklar oluştu ama...

Aralık ayınının sonuna gelinirken, yeni yıl öncesi ehliyet ve kimlik kartlarını yenilemek için vatandaşlar nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu. Çipli kimlik kartı için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından randevu alınarak nüfus müdürlüklerine gelen vatandaşların son günlerde arttığı görüldü.

Ehliyetini yenilemek isteyenler de nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199’dan randevı alarak nüfus idarelerinde işlemlerini gerçekleştiriyor.

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EHLİYET VE KİMLİK KARTI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Son günlerde artan yoğunluğun arkasında ise zçellikle sosyal medyada yayılan “ehliyet ve kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2023”, “yenilemeyenlere ceza kesilecek” iddialarının olduğu öğrenildi.

Yetkililer ise iddiaların aksine yeni kimlik kartı için bir son tarih olmadığını belirtirken; eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için son tarih ise 31 aralık 2024.

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Anahtar Kelimeler:
Ehliyet Kimlik kartı
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