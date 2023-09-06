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EK MTV için ek ödeme süresi bugün bitiyor! Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemeyen bunu yapamayacak: Tamamının ödenmesi şart

06.09.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksiti için ödeme süresi bugün sona eriyor. Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak.

EK MTV için ek ödeme süresi bugün bitiyor! Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemeyen bunu yapamayacak: Tamamının ödenmesi şart

Yeniden yapılandırma olarak da bilinen 7440 sayılı Kanun'un sağladığı haklardan yararlanmak için son dönemece girildi. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksiti için ödeme süresi bugün sona eriyor. 31 Ağustos Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek MTV'nin birinci taksitinin ödenme süresinin 6 Eylül Çarşamba günü sonuna kadar uzatılması kararlaştırılmıştı.

Ek MTV'yi ödemeyen, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemini gerçekleştiremeyecek. Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV'nin tamamının ödenmesi gerekecek.

OTOMOBİL TRAFİK (38)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı "7456 Sayılı Kanun'un 1. Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacak.

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