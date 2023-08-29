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Ek MTV için yeni karar! 31 Ağustos son gündü: 6 Eylül'e kadar uzatıldı

29.08.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı.

Ek MTV için yeni karar! 31 Ağustos son gündü: 6 Eylül'e kadar uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı.

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Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü uyarınca 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.


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MTV

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