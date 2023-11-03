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Ek MTV ödemeyen yandı! İşte ödeyecekleri ceza miktarı

03.11.2023 12:30 | Son Güncelleme:
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Ek MTV konusuyla ilgili tartışmalar devam ederken, AYM'nin kararı sonrası gözler ödeme yapmayanlara ne olacağı konusuna çevrildi. Vergi Uzmanı Prof. Dr. Murat Batı, ek MTV ödemeyenlerin ne kadar ceza ödeyeceğini canlı yayında anlattı. İşte ek MTV ödemesi yapmayanların karşılaşacağı ceza miktarı...

Ek MTV ödemeyen yandı! İşte ödeyecekleri ceza miktarı

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), otomobil sahiplerinden senede bir kere iki taksit şeklinde alınıyordu. Bu yıl Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketi nedeniyle bir defaya mahsus ek taksit ödemesi yapılması kararlaştırıldı.

AYM REDDETTİ

Anayasa Mahkemesi ek MTV’nin iptal olması için yapılan başvuruyu reddedince, gözler MTV ödemeyenlere ne olacağı konusuna çevrildi. Vergi Uzmanı Prof. Dr. Murat Batı, ek MTV ödemeyenlerin ne kadar ceza ödeyeceğini canlı yayında tek tek anlattı.

Prof. Dr. Batı şu ifadeleri kullandı;

"Ek MTV ödenmediği için araç muayenesi yaptıramıyorsunuz. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 951 TL'ydi, o da bin 506 TL'ye çıktı. Yani inatla ek MTV ödemiyorum diyenler araçlarına muayene yaptırmamışlarsa ve yakalanırlarsa bin 506 lira cezası var."

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Anahtar Kelimeler:
MTV

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