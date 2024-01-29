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Ek vergi ve para cezası! Kamu alacakları için harekete geçildi: Ticaret Bakanlığı tahsilata başladı

29.01.2024 11:43 | Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanlığı 6,4 milyar lira değerinde kamu alacağı için tahsil işlemlerini başlattığını duyurdu. Bu rakamın 789 milyon lirasını ek vergi tahakkuku ve 5,7 milyar lirasını ise idari para cezası oluşturdu.

Ek vergi ve para cezası! Kamu alacakları için harekete geçildi: Ticaret Bakanlığı tahsilata başladı

Ticaret Bakanlığı, iç ve dış ticarette haksız rekabete konu olabilecek fiilleri engellemek, ticaretin güvenle yapılmasını sağlamak, bakanlığın ve hazinenin haklarını koruyucu tedbirler almak amacıyla incelemeleri ve soruşturmaları sürdürüyor.

Bu kapsamda gümrük, iç ticaret ve dış ticaret konularında tespit edilen usulsüz işlemlere ilişkin 2023 yılında gerçekleştirilen teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturmalar kapsamında 2 bin 194 adet rapor düzenlendi.

Söz konusu raporlar neticesinde toplam 789 milyon lira ek vergi tahakkuku ve 5,7 milyar lira idari para cezası olmak üzere, toplam 6,4 milyar lira kamu alacağının tahsil işlemlerine başlandı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı
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