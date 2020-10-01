Ekim'de 32 günlük mevduata en yüksek faiz oranları! Ekim 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor?

Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Temmuz ayı sonunda bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.

Pandemi süresince bankada parası olanlara bankaların özel kampanyaları olmuş bir dönem e vadeli mevduat hesabı olanlara çok düşük faiz oranları verilmişti. Daha sora faiz oranları tekrar değişmişti. Özellikle Ağustos ayının ilk günlerinde bankaların hoş geldin faizi kampanyaları, yatırım yapmak isteyen vatandaşları bir nebze olsun rahatlatmıştı. Bankaların 32 günlük faiz oranlarında çok az da olsa faiz yükseltmesi, parası olanları sevindirmişti. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Ekim ayında hangi bankalar 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranı veriyor? İşte en yüksek faiz veren bankaların bilgileri ve önümüzdeki aylarda bankaların faiz konusunda nasıl bir işlem yapacağı detaylar haberimizde...

Koronavirüs sonrası bankalarda 32 günlük mevduatı olan vatandaşlar, bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredi kampanyalarının ardından mevduat faiz oranlarını da düşürmesiyle şok olmuştu. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturma zorunluluğu getiren BDKK, bankaların mevduatlarının bir kısmını kredi olarak dağıtma zorunluluğu getirmişti. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturamazsa eğer bankalara yüksek oranda para cezası kesilecekti. Bu uygulamalar sonrası bankalar indirimli kredi dağıtmak istemediği için daha az vadeli mevduat hesabı tutma yöntemini seçmesi ile vadeli mevduat faiz oranları yüksek bir miktarda düşmeye başlamıştı. Bu süreçte bankada parası olan vatandaşların TL hesapları büyük hızda eriyerek enflasyonun çok gerisinde kaldı. Ağustos ayı itibari ile bazı bankalar vadeli mevduat oranlarını tekrar güncellemiş ve değişiklik yapmıştı. Şimdi bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerindeki faiz oranlarını güncellemesiyle 32 günlük vadeli mevduata verilen faiz oranları da güncellendi. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Ekim ayında 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi?

Ekim ayı 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi?

2020 Ekim ayından en yüksek faiz oranını veren banka geçen aya göre güncellendi. 10 bin liralık 32 Gün Banka Mevduat Faiz Oranları Alternatif Bank, Ekim ayının 32 günlük vadeli mevduata en fazla faiz oranı veren banka oldu. Alternatif Bank'ın 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 13.50 olarak müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Alternatif Bank'ı CepteTeb Marifetli Hesap, yüzde 13.00'lık faiz oranı ile ikinci sırada takip etti.

2020 Ekim ayında en yüksek mevduat faizi veren bakalar listemizde 3. sırada ise yüzde 12.5 faiz oranı ile ING Bank Turuncu Hesap oldu.

Garanti BBVA, HSBC E ve Vakıfbank ise en az Ekim ayının 32 günlük vadeli mevduata en az faiz oranı veren bankası oldu. İşte Ekim ayı bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabına verdikleri faiz oranları!

Ekim ayı en yüksek faiz veren bankalar listesi!

Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 13.50

CepteTeb Marifetli 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 13.00

ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.50

Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.00