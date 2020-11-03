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Ekim enflasyon oranı belli oldu... 2021 memur maaşları ne kadar olacak? 2021 memur ve emekli maaşları belli oldu mu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.11.2020 10:37 | Son Güncelleme

Memur zamları hesaplanırken toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon Ekim'de yüzde 2.13 artarken, yıllık bazda yüzde 11.89 oldu. Ekim ayı enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarını etkilemesinden dolayı birçok memur, 2021 yılında ne kadar maaş alacağını hesaplamaya başladı. Peki, 2021 enflasyon oranı nedir, 2021 memur maaşları belli oldu mu?

Ekim enflasyon oranı belli oldu... 2021 memur maaşları ne kadar olacak? 2021 memur ve emekli maaşları belli oldu mu?

Merkez Bankası'nın yıl sonu ensflasyon tahmini ve Ekim ayının enflasyon oranları rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memurlar 2021 yılında alacakları zammı merak etmeye başladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon Ekim'de yüzde 2.13 artarken, yıllık bazda yüzde 11.89 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yüzde 8,9 seviyesinde olan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,1 seviyesine yükselttiklerini açıkladı. Uysal döviz kuruna istinaden yaptığı açıklamada, 'Kur seviyesi zaman zaman ekonomik temellerden uzaklaşma yaşanabilir orta vadede normalleşme göreceğiz, seviye için tahmin ve hedefimiz yok' dedi. Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini enflasyon oranını açıklamasıyla birlikte 2021 memur maaşları zammı ne kadar olacağı merak ediliyor.

2021 memur maaşları zammı ne kadar olacak

2021 MEMUR ZAMMI NE ZAMAN GELECEK? İŞTE YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Toplu sözleşmeye göre memur zamları yılda iki kez yapılıyor. Haziran ayı enflasyon oranı açıklandıktan sonra memurlar için bir yılda yapılan ikinci ve son zam da yapılmış oluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın yaptığı açıklamaya göre, 2021 memur maaşları tahmini rakamlarda belli olmuş oldu. Bu rakamlar şimdilik tahmini olarak yapıldığını vurgulamakta fayda var. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Bu zamlardan memurlarla birlikte emekliler de faydalanıyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini oranının açıklanmasıyla memurlar 2021 yılında yapılacak zammın ne kadar olacağını hesaplamak istiyor. Zamlar toplu sözleşmede de yer aldığı gibi 6 aylık dilimlerde hesaplanıyor. 2021 Ocak ayında memur maaşlarına zam oranının ne kadar olduğu net olarak açıklanacak.

2021 memur maaşları belli oldu mu

2021 MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU MU?

Kamuda çalışan memurların ve emeklilerin en çok merak ettiği konulardan birisi de, yıl sonu enflasyon tahmini oranının açıklanmasının ardından 2021 memur zammı ne kadar sorusunun cevabı oldu. Merkez Bankası, 2020 ve 2021 yılı enflasyon tahmini rakamlarını revize etti.

Murat Uysal, 2020 yıl sonu enflasyon tahminini 3,2 puanlık güncelleme ile yüzde 8,9’dan yüzde 12,1’e çektiklerini anımsatarak, "Bir önceki rapor dönemine göre Türk lirası cinsi ithalat fiyatları enflasyon tahminini 1,6 puan yükseltirken, çıktı açığındaki güncelleme 0,9 puan yukarı yönlü etki yaptı. Gıda enflasyonu varsayımındaki artış enflasyon tahminini 0,7 puan yukarı çekerken, enflasyonun ana eğilimi ve başlangıç koşullarındaki güncellemenin etkisi 0,2 puan olarak hesaplandı." diye konuştu.

Diğer yandan, hizmetler sektöründeki KDV indirimlerinin yıl sonu tahminine etkisini eksi 0,2 puan olarak değerlendirdiklerini anlatan Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2021 yılı enflasyon tahminini yüzde 6,2’den yüzde 9,4’e güncelledik. 3,2 puanlık güncellemeye en büyük katkı 2020 yılı tahminindeki güncelleme ve ithal maliyetlerden geldi. 2020 yıl sonu tahminindeki güncelleme geçmişe endeksleme davranışı ve ana eğilim üzerindeki etkilerine bağlı olarak 2021 yıl sonu tahminini 1,6 puan yukarı çekti. Türk lirası cinsi ithalat fiyatları varsayımı tahmin güncellemesine 0,8 puan katkıda bulunurken, gıda enflasyonu varsayımı 0,5 puanlık etki yaptı. Öte yandan toplam talep koşullarının geçmiş öngörülerden daha güçlü seyretmesi çıktı açığı kanalıyla yıl sonu tahminini 0,3 puan yükseltti." ifadelerini kullandı.

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