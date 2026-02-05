Ekipler eş zamanlı denetime başladı! Bakan açıkladı: ‘Gerekli ceza uygulanacak’

19 Şubat itibarıyla Ramazan ayı başlıyor. 19 Mart tarihine kadar devam edecek Ramazan ayı için hazırlıklar da başladı. Vatandaşlar, yavaş yavaş gıda alışverişine başlarken Bakanlık denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Bakanlık ise vatandaşların temiz ve güvenilir gıdaya ulaşması için sahada denetimlerini artırdı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı NSosyal hesabından gıda denetimleri ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yumaklı, tüm gıda ürünlerinde sıkı denetimin sürdüğünü kaydetti.



“EŞ ZAMANLI DENETİM”

Bakan Yumaklı, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ramazan ayı öncesinde gıda denetimlerimizi artırıyoruz.



Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için; un ve unlu ürünler, ekmek, pasta ve tatlılar, et ve süt ürünleri ile yumurta başta olmak üzere tüm gıdalar, ekiplerimiz tarafından daha sık denetlenecek.

Gıda üreten, depolayan, dağıtan ve satan tüm işletmeler İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından eş zamanlı olarak kontrol edilecek. Marketler, fırınlar, pastaneler ve toplu tüketim yerleri de bu kapsamda denetlenecek.



Denetimlerde hijyen, saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve ürün kayıtları, Ticaret Bakanlığı ekiplerimizle birlikte eş zamanlı olarak kapsamlı şekilde incelenecek. Kurallara uymayan işletmelere gerekli cezalar uygulanacak.

Ramazan ayı öncesi ve süresince sofralarımıza gelen tüm ürünlerin güvenilir ve mevzuata uygun olması için çalışmalarımız devam edecek.”